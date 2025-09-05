Fastighetsförvaltare, Enhet Fastighetsförvaltningen
2025-09-05
Fastighetsförvaltare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Om jobbet
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för stora delar av Uddevallas offentliga miljö och är en nyckelaktör i samhällsutvecklingen.
Förvaltningen präglas av professionalism, kvalitet och serviceanda, där hållbarhet - social, ekonomisk och ekologisk - är i fokus.
Enheten för fastighetsförvaltning tillhör Gata/Park/Fastighetsavdelningen och ansvarar för att förvalta hela kommunens fastighetsbestånd, samt för det planerade underhållet av dessa byggnader. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar både strategiskt och operativt för att kommunens lokaler ska hålla hög standard och möta verksamheternas behov.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare ansvarar du för att utveckla och förvalta kommunens fastigheter. Det innebär bland annat att:
Upprätta och följa upp förvaltningsplaner
Ansvara för fastigheternas ekonomiska resultat enligt fastställd budget
Genomföra hyresförhandlingar, skriva kontrakt samt hantera hyresdebitering
Ha löpande dialog med kommunens verksamheter, hyresgäster och fastighetsägare
Delta i projekt, utredningar och skriva beslutsunderlag
Du arbetar självständigt men i nära samarbete med kollegor inom drift, projekt, ekonomi och andra delar av förvaltningen.Kvalifikationer
YH-utbildning till fastighetsförvaltare, eller annan likvärdig utbildning med tydlig koppling till fastighetsförvaltning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
God datavana
B-körkort
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete som fastighetsförvaltare inom offentlig eller kommunal fastighetsförvaltning
Erfarenhet av arbete i fastighetssystem eller ekonomiska uppföljningsverktyg kopplade till fastighetsdrift och underhåll
Erfarenhet av entreprenadjuridik, hyresförhandlingar eller projektledning
Intresse och erfarenhet av hållbarhet och energieffektiviseringDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en god analytisk förmåga och kan identifiera behov, tolka ekonomiska underlag och föreslå lösningar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt på ett självständigt sätt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och trivs med att bygga relationer med kollegor, hyresgäster och verksamhetsrepresentanter.
Vi ser gärna att du har god administrativ förmåga och uppskattar att arbeta med struktur, uppföljning och dokumentation. Vidare är du kommunikativ och uttrycker dig väl både i tal och skrift i kontakten med olika intressenter. Du har även en stark problemlösningsförmåga och trivs i en vardag där det krävs både flexibilitet och långsiktigt tänkande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som med engagemang och ansvarskänsla vill vara med och utveckla kommunens fastighetsförvaltning.Övrig information
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
