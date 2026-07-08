Fastighetsförvaltare buss
Centio Consulting Group AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-07-08
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Vi söker en fastighetsförvaltare till Trafikförvaltningen.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Resursen ska medverka i Fastighet/Buss&Sjö/en grupp med sex förvaltare och fyra teknikförvaltare samt två kravställande specialister och en gruppchef.
Sektion fastighet är infrastrukturägare av fastighetsanläggningar inom samtliga kollektivtrafikslag, där ansvar innebär ett vidmakthållande av säkerhet, funktion, värde och skick vid de fastigheter och installationsobjekt som ingår i sektionens ansvarsområde. Busstrafikens fastigheter och fasta anordningar omfattar för närvarande terminaler för Busstrafiken i Norrort, Söderort samt Centrala, varav nya Slussen är under projektering. Utöver detta omfattas även anordningar på drygt 28 depåer runt om i Stockholm. Som Förvaltare Buss och Sjö deltar du i flera spännande, utmanande och uppmärksammade projekt som väntar. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att leda affärsmöten med upphandlade leverantörer och verkar för att skapa och bevara goda relationer med interna och externa viktiga kontakter.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
• Förvaltning av bussdepåers och terminalers infrastruktur som tankar, mark, ramper, grindar och stängsel samt arrendeavtal
• Uppföljning och utveckling av avtal med underhållsleverantören/trafikutövaren för operativa tjänster
• Ansvarar för del av budget och verksamhetsplanering avseende affärsförvaltarens förvaltningsobjekt
• Ansvarar för att beställa och delta i driftprojekt som påverkar affärsförvaltarens förvaltningsobjekt
• Ansvarar för att initiering av teknik- och fastighetsrelaterade investeringar genom bland annat framtagande av projektbeställningar, genomförandebeslut och investeringskalkyler
• Vara ägarrepresentant mot trafikförvaltningens alla intressenter
• Följa upp nyckeltal inom förvaltningsområdet
• Föreslår förändringar och utvecklingsmöjligheter och driver aktivt arbete med ständiga förbättringar
• Bidrar till att skapa ett professionellt arbetsklimat i gruppen med fokus på bra bemötande
• Bidrar till samverkan med andra avdelningar och sektioner
• Delta i upphandlingar av underhållsentreprenader
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst gymnasieutbildning.
Minst 5 års erfarenhet av att styra och följa upp affär- eller entreprenadavtal.
Minst 5 års erfarenhet av att göra analyser av avtalsförvaltning och sätta det i sitt sammanhang.
Meriterande
Examen från: Yrkeshögskola eller Högskola/Universitet med inriktning bygg/anläggning/fastighetsförvaltning.
Minst 5 års erfarenhet av ekonomi- och resultatansvar i en beställar (offentlig)- eller leverantörsorganisation.
Minst 5 års erfarenhet av arbete i leverantörsorganisation. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8039056-2092545". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9997030