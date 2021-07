Fastighetsförvaltare - Fasticon Kompetens AB - Administratörsjobb i Mariestad

Fasticon Kompetens AB / Administratörsjobb / Mariestad2021-07-07Social och kommunikativ fastighetsförvaltare sökes till Mariestads kommunI Sjöstaden Mariestad arbetar 2 500 kommunanställda från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamhetsområden med några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel på det som vi satsar på. Mariestad har tillsammans med Töreboda och Gullspång (MTG) ett kommunsamarbete där bland annat verksamhet teknik är gemensamt. Nu eftersöks en fastighetsförvaltare att förstärka enheten med.Om arbetsgivarenVärdkommun och arbetsgivare för verksamhet teknik är Mariestads kommun. Fastighetsavdelningen ingår i sektor samhällsbyggnad och är en del av tekniska verksamheten och agerar som en intäktsfinansierad resultatenhet.Som hyresvärd ansvarar Sjöstaden Mariestad för lokalförsörjning, förvaltning och underhåll av MTG-Kommunernas fastigheter. Vid in- och uthyrning av lokaler ansvarar de för administration av hyror. Vidare ansvarar fastighetsavdelningen för strategiska och långsiktiga fastighetsfrågor som energieffektivisering, investeringsplanering samt köp och försäljning av fastigheter.Fastighetsavdelningen hanterar den löpande fastighetsdriften internt. Inom fastighetsavdelningen finns även byggservice som hanterar både del av investeringsprojekt och byggservicearbeten. De större projekten beställs och hanteras av vår projektavdelning.Verksamheten präglas av gemenskap och samarbete. Hos Mariestads kommun skapar man varandras framgång!2021-07-07I rollen som fastighetsförvaltare med personalansvar har du ekonomiskt budget och resultatansvar-, samt driftansvar för berörda fastigheter, och dess utveckling, samt ansvarar för planering och genomförande av fastighetsunderhåll. Du är den som representerar fastighetsavdelningen gentemot hyresgäster, verksamheter, men även entreprenörer, konsulter m.m.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom fastighetsförvaltare har du ett tätt samarbete med dina närmsta medarbetare, drift och byggservice kunder, nyckelpersoner inom Tekniska.Du har även kontinuerliga driftmöten med drift och byggserviceenheten och följer upp att det interna driftavtalet samt att myndighetskrav uppfylls. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i fastighetsavdelningens interna utvecklingsarbete.Fastighetsförvaltaren kommer att ingå i fastighetsavdelningens ledningsgrupp, och leder enheten för förvaltning.Du rapportera till fastighetschefen, men får ett brett kontaktnät utöver dina närmaste medarbetare och övriga inom fastighetsavdelningen samt Tekniska.Du kan vara ingenjör med inriktning mot fastighet, installationsteknik, alternativt ha liknande utbildning och erfarenhet från entreprenad eller fastighetsbranschen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har skaffat dig och eller har erfarenhet/intresse av fastighetsekonomi.Vi ser även att du tycker om att ha kunddialoger och möten med dina hyresgäster/kunder, och är en god kommunikatör. Naturligtvis har du lätt för att sätta dig in i kundens behov, för att därefter lösa dem på bästa sätt. Som ledare har du förmåga att motivera dina medarbetare och du visar tillit genom att delegera och få dem att växa i sina respektive roller. Du är självgående, strukturerad och uthållig i de frågor du driver.Vi utgår från att du har ett intresse för långsiktig och hållbar samhällsplanering. Du behärskar det svenska språket väl och har god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du har kunskap inom relevant lagstiftning och har mycket god administrativ förmåga och vana att använda dator i tjänsten.Det är meriterande om du har jobbat i offentlig sektor tidigare och har erfarenhet av hyreslagstiftningen samt förhandlingar.B-Körkort krävs eftersom arbetet innebär resor mellan kommunerna samt goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift).Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta i grupp.En jämställd arbetsgivare som värnar om medarbetarnaMariestads kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Mariestads kommun rökfri arbetstid.Välkommen med din ansökan!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länk i annonsen, inte via e-post eller pappersformat.Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Sjöholm, fastighetschef på 0501-75 61 11. Facklig företrädare är Ritva Rådefalk, Vision, som nås på 0501-75 60 42.Sista ansökningsdag är den 15 augusti.Sista dag att ansöka är 2021-08-18Fasticon Kompetens AB5852892