Fastighetsförvaltare
Piteå Kommun / Byggjobb / Piteå Visa alla byggjobb i Piteå
2026-06-18
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Kommun i Piteå
, Luleå
, Pajala
eller i hela Sverige
Vill du jobba med fastigheter som faktiskt gör skillnad för människors vardag?
Som fastighetsförvaltare hos oss i Piteå kommun är du med och skapar välfärd, trygghet och ett mer hållbart samhälle. Här handlar det om skolor, förskolor, äldreboenden, socialtjänstlokaler och andra miljöer där livet pågår varje dag.
Fastighets- och serviceförvaltningen står inför många spännande utmaningar och söker dig som vill medverka till att Piteå blir Sveriges bästa plats att bo på. Förvaltningen har ca: 350 medarbetare och ansvarar för förvaltning och drift av kommunens fastigheter samt kommunens samlade kost-, städverksamhet.
Avdelning Fastigheter säkerställer den strategiska lokalförsörjningen, planering, samordning och förändringar i fastighetsbeståndet. Totalt förvaltas 320 000 m2 fördelat på 144 objekt där största delen nyttjas av kommunens kärnverksamhet. I ansvaret ingår också den dagliga driften, skötseln samt planering och genomförande av underhåll och investeringar i kommunens fastigheter. Avdelningen hanterar uthyrning och kontraktshantering för lokaler, bostäder och parkeringar. Antalet medarbetare i avdelningen är 85 st.
Hos oss får du kombinera tekniskt intresse med samhällsengagemang, i en vardag där du både får ansvar och stöttning. Vi söker dig som trivs nära verksamheten, gillar kontakt med människor och tycker att ordning och reda är viktigt för uppdraget.
Vad du kommer att göra
I den här rollen ansvarar du för en portfölj (förskolor och gymnasier) av kommunens fastigheter och ser till att de är trygga, fungerande och trivsamma – både idag och på sikt.
Som fastighetsförvaltare är du verksamheternas ingång till avdelning Fastigheter. Du ansvarar för att samordna alla löpande och planerade större åtgärder i kommunens fastigheter. Som fastighetsförvaltare har du en helhetssyn av byggnadernas skick för din del av beståndet där utveckling och prioritering av fastighetsförvaltningen är i fokus.
Detta innebär bl.a. att du som fastighetsförvaltare ger input i program- och projekteringsskeden inför investeringar för att säkerställa rätt kvalité i kommande driftskede. För att möta kundens behov initierar fastighetsförvaltaren stöd av tekniska kompetenser och specialister inom fastighetsskötsel (ex vis el, larm, VVS och bygg) samt projektorganisationen i samband med större om- eller nybyggnationer.
Som fastighetsförvaltare driver du också själv vissa projekt. Du säkerställer att kalkyl produceras i de projekt du ansvarar för samt följer upp arbete och ekonomi.
Vem vi tror att du är
Du är troligen en person som gillar att lösa problem, ta ansvar och samtidigt behålla lugnet när många frågor ligger på ditt bord. Du trivs i en serviceinriktad roll, uppskattar tydlighet och tycker att ett bra samarbete slår ensamarbete alla dagar i veckan. Framför allt har du ett genuint intresse för fastigheter och vill att saker ska fungera – på riktigt.
Du har en teknisk examen och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet från byggsektorn och är van att driva byggentreprenader på ett affärsmässigt sätt. Vi ser gärna att du har kvalificerad projekterfarenhet, arbetat med kalkylarbete samt utbildning i entreprenadjuridik. Det är meriterande om har kännedom om myndighetskrav som berör fastigheters förvaltning och utveckling.
Som person är du strukturerad och kvalitetsmedveten och har en mycket god förmåga att samarbeta och skapa relationer både internt och externt. För att lyckas i rollen som fastighetsförvaltare behöver du vara en god kommunikatör med förmåga att involvera, motivera och skapa förtroende. Du är driven, självgående och bra på att planera. Du är serviceinriktad i ditt arbetssätt och är ekonomiskt medveten. Goda IT-kunskaper inom Microsoft 365 och B-körkort är ett krav för tjänsten.
Varför du kommer att trivas hos oss
Här jobbar du i en organisation där uppdraget är större än oss själva: att bidra till välfärd och hållbar samhällsutveckling. När du gör ett bra jobb märks det i människors vardag, inte bara i årsredovisningen.
Du kliver in i en kultur där samarbete, humor och kollegialt stöd är viktigt på riktigt. Vi uppmuntrar frågor, kunskapsdelning och ett prestigelöst sätt att hjälpas åt. Hos oss finns en stark betoning på lärande, utveckling och ett lösningsfokuserat arbetssätt – du behöver inte kunna allt dag ett, men du behöver vilja lära dig. Vi värderar mångfald, respekt och inkludering högt och tror att olika perspektiv ger bättre beslut och bättre fastigheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå kommun Jobbnummer
9969307