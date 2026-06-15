Fastighetsförvaltare
Riksantikvarieämbetet / Fastighetsskötarjobb / Botkyrka Visa alla fastighetsskötarjobb i Botkyrka
2026-06-15
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Riksantikvarieämbetet är Sveriges myndighet för frågor om kulturarvet. Vi arbetar för att kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturföremål och museer ska bevaras, användas och utvecklas. Vårt uppdrag styrs av regeringens mål för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet. Våra verksamheter finns i Visby, Stockholm och Tumba och vi bedriver även publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus. Vi är cirka 250 anställda.
Museiavdelningen består av 5 enheter som främjar utveckling och samverkan på museiområdet och agerar pådrivande och stödjande i frågor som rör kulturföremål och museers arbete med att bevara, använda och utveckla kulturarv. Avdelningen ansvarar även för driften av Svensk museitjänst, genom vilken myndigheten erbjuder magasinsuthyrning och relaterade tjänster för myndigheter och andra som förvaltar kulturföremål.
Svensk Museitjänst verksamhet ligger i Tumba, strax utanför Stockholm, och består av drygt 34. 000 kvadratmeter magasinsförvaring. I dialog med respektive hyresgäst anpassar vi ytorna efter specifika önskemål och behov. Vårt fokus ligger på en säker, kostnadseffektiv och kvalitativ magasinsförvaring som ger förutsättningar för ett långsiktig och hållbart bevarande av olika sorters samlingar. Svensk Museitjänst är även arbetsplats för flera av våra hyresgäster och vi erbjuder också diverse tjänster inom lokalvård, fastighetsunderhåll, logistik och förebyggande föremålsvård samt byggnation och inredning. Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.
Vi söker nu en erfaren fastighetsförvaltare och affärsutvecklare som i nära dialog med våra hyresgäster kan hjälpa oss säkra en ekonomiskt och långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling av verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna syftar till att utveckla, upprätthålla och förbättra våra tjänster utifrån våra hyresgästers behov och förutsättningar samt att säkerställa att fastigheterna utvecklas enligt plan.
Du kommer delta i dialogen med våra kunder kring deras långsiktiga behov av samlingsförvaltning samt utforska och föreslå samordningsvinster och resurseffektivisering. Du projektleder utifrån det kvalificerade hyresgästanpassningar och tekniska optimeringsprojekt såsom frysrum, energibesparingsåtgärder och gemensamma utrymmen för föremålsvård med målet att maximera lokalernas kapacitet och kundnytta.
Du arbetar med löpande underhåll, ser till att tekniska system fungerar och bidrar till att fastighetens ekonomi utvecklas. Genom att planera och leda utvecklingsprojekt bidrar du även till att förbättra fastigheternas funktionalitet och hållbarhet. Här har du ett särskilt ansvar för de tekniska systemen inom fastigheterna, som uppvärmning, ventilation och andra driftsystem. Du arbetar även operativt med planering och genomförande av reparationer och underhåll, upphandling av entreprenader, samt tillsyn och viss skötsel av våra anläggningar.
I arbetsuppgifterna ingår även att arbeta med att analysera och kvalitetssäkra gränsdragningslistor gällande exempelvis el, larm, klimat och underhåll, att utveckla och följa upp hyresmodeller samt stödja och vid behov företräda myndigheten i dialogen med fastighetsägarna.
För att säkerställa att viktiga funktioner fungerar och att hyresgästerna trivs kommer du ha daglig kontakt med bland annat hyresgäster, driftspersonal och entreprenörer. Då verksamheten drivs av ett litet team krävs en utpräglad flexibilitet och vilja att stötta kollegorna i stort som smått. Du behöver kunna röra dig sömlöst mellan dina huvudsakliga ansvarsområden och operativa behov på golvet, som att öppna för kunder eller hantera inkommande transporter.
Din kompetens
Vi söker dig med mångårig erfarenhet som projektledare eller motsvarande inom fastighetsförvaltning med fördel inom staten.
Du har erfarenhet och förmåga av att ta fram och driva exempelvis energibesparingsprojekt, utveckla logistik/lagerverksamhet samt hyresgästanpassningsprojekt och fastighetsunderhåll i känsliga miljöer där kulturföremål eller motsvarande förvaras.
Du har mycket goda kunskaper inom styr & regler av klimat/fastighetssystem och flerårig erfarenhet av affärs- och tjänsteutveckling eller fastighetsförvaltning med starkt ekonomiskt fokus.
Du har också erfarenhet av och förmåga att ta fram avtals- och affärsunderlag såsom hyresavtal, förfrågningsunderlag, avsiktsförklaringar, gränsdragningslistor, offerter och ekonomiska beräkningar, prissättningsmodeller och kostnadsuppföljning från avgiftsfinansierad eller kommersiell verksamhet. Vi vill också att du har goda kunskaper av offentlig förvaltning, statlig verksamhet samt lagen om offentlig upphandling.
DIna kunskaper inom entreprenadjuridik, Bas-P, Bas-U, och hyresjuridik är goda och du har B-körkort samt truckkort.
För att lyckas i rollen behöver du ha hög förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du är lyhörd och samarbetar väl med andra. Du arbetar kvalitetsmedvetet och strukturerat och har förmåga att på ett effektivt sätt växla mellan olika arbetsuppgifter. Du är prestigelös och flexibel samt har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs i en roll som kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med operativt genomförande.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Tumba och beredskap ingår med en inställelsetid om 60 min.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-06-28. Märk din ansökan med RAÄ-2026-2125. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksantikvarieämbetet
(org.nr 202100-1090), https://www.raa.se/
Box 1114 (visa karta
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621 22 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Museiavdelningen, Svensk museitjänst Kontakt
Oscar Engberg, ST-kultur 08-51918000 Jobbnummer
9962728