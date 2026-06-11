Fastighetsförvaltare
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-06-11
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Välkommen hem!
Välkommen till en av Sveriges bästa arbetsgivare!
På SBC förstår vi att ett hem är mycket mer än fyra väggar. Det är en plats där liv byggs, minnen skapas och drömmar uppfylls. Det är därför vi ständigt strävar efter att vara ledande inom vår bransch – att tillhandahålla säkra och trygga hem för människor.
Det är våra kunniga medarbetare som är drivkraften bakom vår framgång. Vi strävar efter att skapa en gemenskap av människor som delar värderingar om samverkan och kundservice.
Så om du söker ett jobb där du verkligen kan använda dina kunskaper och samtidigt utvecklas – Välkommen hem till SBC – Utsedd till en av Sveriges bästa arbetsgivare 2025!
Ditt jobb och ansvar
Vi växer och får nu möjlighet att utöka vårt team med ytterligare en fastighetsförvaltare till vårt team i Stockholm. Som fastighetsförvaltare på SBC är du kundansvarig för ett antal bostadsrättsföreningar. Tjänsten innebär att du ansvarar för kundkontakt, den tekniska förvaltningen och fastighetsutvecklingen för dina föreningar. Du har en tät kontakt med alla personer som är delaktiga i kundteamet samt har ett beställaransvar för leverantörer och underentreprenörer i uppdragen.
Du spenderar en stor tid ute hos kund där du bygger relationer och genomför kontroller, planerat underhåll och proaktivt arbete.
Vi söker dig som har lätt för att prioritera och hålla struktur även under intensiva perioder samt har en stor teknisk kompetens för fastigheter.
Du skapar en tydlig struktur och arbetar proaktivt genom din administrativa förmåga kombinerat med dina tekniska kunskaper. Du tycker om att samarbeta och arbeta i team, gillar utveckling samtidigt som kundnöjdheten är mycket viktig för dig.
Vidare deltar du i vår verksamhetsutveckling och i kvalitetsarbetet genom dina förbättringsförslag.
Detta har du
En avslutad eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller motsvarande.
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsförvaltning, antingen som biträdande fastighetsförvaltare eller som fastighetsförvaltare med kundansvar. Du behöver känna dig självgående i din yrkeskunskap som förvaltare.
B-Körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Personliga Egenskaper
Du är strukturerad och har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt samtidigt som du sätter upp och håller dina tidsramar.
Du är initiativtagande, trivs med att sätta igång aktiviteter och uppnå goda resultat.
Du kommer att ha mycket kontakt både internt och externt och det är därför viktigt att du är kommunikativ, van vid många kontaktytor, lugn och tillmötesgående i ditt bemötande.
Du är problemlösande och arbetar strukturerat med en "to-do-anda". I din arbetsvardag visar du lugn även i pressade situationer och trivs med att arbeta självständigt.
Fakta kring tjänsten
Centrala Stockholm, Västgötagatan 5. Från och med oktober hittar du vårt kontor på St Eriksgatan 125, Grönstedtska palatset
Heltid
Kvällsarbete kan förekomma
Vad händer framåt
Vi arbetar löpande med våra rekryteringsprocesser. Detta betyder att vi går igenom ansökningarna från att de kommer in. Kommande steg i processen om du går vidare består av intervjuer, tester, bakgrundskontroll* samt referenstagning.
• Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
_____________________________________________Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum AB är landets ledande fastighetsförvaltare specialiserad på bostadsrättsföreningar och utsedd till en av Sveriges bästa arbetsgivare 2025. Med över 100 års erfarenhet erbjuder SBC ett heltäckande tjänsteutbud inom fastighetsförvaltning – ekonomisk och teknisk förvaltning, juridik, energi, underhållsplanering samt projektledning vid ombyggnationer.
SBCs experter hjälper dagligen tusentals bostadsrättsföreningar över hela landet att förenkla styrelsearbetet och fatta trygga, långsiktiga beslut. I den digitala plattformen SBC Hemma kan varje förening hantera och få översikt över ekonomi, kommunikation och löpande förvaltning.
SBC tar årligen fram branschkompassen Sveriges Bostadsrättrapport och är en aktiv röst i media. SBC, som är en del av den internationella Odevogruppen har 5 000 kunder, 460 medarbetare och omsatte 630 mkr år 2025.
SBC har sitt huvudkontor i Stockholm och lokala kontor i Göteborg, Malmö, Uppsala och Sundsvall. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7887961-2047447". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB
(org.nr 556576-7299), https://karriar.sbc.se
Västgötagatan 5 (visa karta
)
118 27 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SBC Jobbnummer
9958686