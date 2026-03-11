Fastighetsförvaltare
2026-03-11
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Sektor Fastighet är en av fem sektorer inom Teknisk förvaltning i Östersunds kommun. Kommunen har drygt 5 000 medarbetare som alla arbetar för att ge Östersunds invånare god samhällsservice.
Teknisk förvaltning levererar tjänster inom bland annat vatten, avlopp, fastigheter, fritidsanläggningar, renhållning, gator och parker. Totalt arbetar cirka 650 personer här.
Sektor Fastighet ansvarar för kommunens hela fastighetsbestånd på cirka 500 000 kvm och har drygt 70 medarbetare. Sektorn består av en mindre stab och fyra enheter - Fastighetsförvaltning, Fastighetsdrift 1, Fastighetsdrift 2 och Fastighetsteknik.
Hos oss på Sektor Fastighet ansvarar vi för drift och underhåll av kommunens byggnader, lokalförsörjning genom ny- och ombyggnation, strategisk lokalplanering samt genomförande av bygg- och markprojekt. Vi arbetar tillsammans för att skapa välskötta, funktionella och hållbara lokaler som stödjer kommunens verksamheter.
Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete, engagemang och god service står i centrum. Här är kulturen öppen och inkluderande, idéer uppskattas och vi strävar efter att göra vardagen smidigare för både kollegor och hyresgäster. Arbetsmiljön är varierad och stimulerande - ingen dag är den andra lik, och det finns gott om utrymme för utveckling, lärande och skratt på vägen.
Ditt nya jobb
Som fastighetsförvaltare är du en viktig kontaktperson för våra hyresgäster och interna verksamheter - en naturlig ingång i fastighetsfrågor. Du bygger relationer, hanterar lokalfrågor och bidrar till att kommunens fastigheter används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Rollen är central för att säkerställa funktionella, kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara lokaler för kommunens verksamheter.
Du arbetar tillsammans med kollegorna inom sektor fastighet med att förvalta och utveckla kommunens fastighetsbestånd. I rollen har du nära dialog med hyresgäster från både kommunala förvaltningar och privata aktörer. Du fångar upp behov, fungerar som rådgivare och bidrar till lösningar som stödjer verksamheternas uppdrag. Arbetet är varierat och omfattar både strategiska och operativa frågor.
Vi söker dig som är social, samarbetsinriktad och trygg i rollen som kontaktperson. Du har lätt för att skapa goda relationer och bidrar till en positiv och lösningsorienterad arbetsmiljö.
Vanliga arbetsuppgifter
• Vara primär kontaktperson för hyresgäster och interna verksamheter.
* Hålla i fastighetsträffar och fungera som samordnande länk mellan hyresgäster och organisationen.
* Koordinera serviceärenden med driftpersonal och ingenjörer.
* Vara delaktig i underhållsplaneringen.
* Planera och följa upp mindre projekt och förändringar i fastighetsbeståndet.
* Ansvara för hyresavtal och genomföra förhandlingar.
* Arbeta med lokalsamordning och anpassningar utifrån verksamheternas behov.
* Delta i frågor kopplade till nyinvesteringar och underhåll.
* Följa upp ekonomi, budget och prognoser inom ditt ansvarsområde, inklusive fakturahantering.
* Samverka tätt med bygg-/projektledning, underhållsplanering och ekonomifunktion.
* Säkerställa att verksamheten uppfyller lagkrav, hyreslagstiftning i relevanta delar samt kommunens rutiner.
Din kompetens
• Grundläggande kunskap om fastighetsjuridik, särskilt hyreslagstiftning, och förståelse för fastighetsekonomi.
* Teknisk förståelse för fastighetsförvaltning och hur fastigheter fungerar i praktiken.
* B-körkort (manuell växellåda).
* Trygg i att arbeta med datorer och olika digitala system.
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
• Erfarenhet av projektledning, t.ex. mindre ombyggnader eller lokalanpassningar.
* Kunskap om fastighetsägarens ansvar och ekonomisk förvaltning.
* Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
* Tidigare erfarenhet från en liknande roll inom fastighetsförvaltning.
* Erfarenhet av underhållsplanering (UH-projekt).
Vi söker dig
Vi söker dig som vill göra skillnad genom god kundkontakt och professionell fastighetsförvaltning. Du är kommunikativ, strukturerad och har erfarenhet av fastighetsområdet, gärna i samverkan med fastighetsdrift och tekniska team.
En hälsning från din blivande chef
Hej och varmt välkommen!
Som fastighetsförvaltare hos oss blir du den viktigaste länken mellan våra hyresgäster och fastigheterna. Vi gillar humor, teamwork och att lösa problem tillsammans - och vi lovar, här blir ingen dag den andra lik!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Östersunds Kommun
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Mattias Söderberg mattias.soderberg@ostersund.se 076-1197527 Jobbnummer
9791711