Fastighetsförvaltare
Bodens Pastorat / Fastighetsskötarjobb / Boden Visa alla fastighetsskötarjobb i Boden
2025-09-29
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens Pastorat i Boden
Vi är ett pastorat med flera kyrkor, byggnader och fastigheter som används dagligen i vår verksamhet. Som fastighetsförvaltare får du en central roll i att förvalta vårt kulturarv och säkerställa att våra fastigheter sköts på ett professionellt, hållbart och långsiktigt sätt.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Ansvara för drift, skötsel och utveckling av pastoratets fastigheter och lokaler.
Planera och följa upp underhåll, reparationer och investeringar.
Säkerställa att gällande lagkrav efterlevs (ex kulturminneslag/plan- och bygglag/arbetsmiljölag)
Leda och samordna externa entreprenörer och leverantörer.
Arbete mot styrande organ som Brandskyddsföreningen / Länsstyrelsen / Bodens kommun m.fl.
Bidra till energieffektivisering och hållbarhetsarbete.
Budgetering och uppföljning inom fastighetsområdet.
Vara ett stöd för församlingar och verksamheter i frågor som rör lokaler och fastigheter.
Att tillsammans med våra förtroendevalda driva frågor rörande fastigheter.Profil
Vi söker dig som
Har relevant utbildning eller erfarenhet inom fastighetsförvaltning, bygg eller liknande område.
Har goda kunskaper i fastighetsekonomi och administrativa system.
Är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
Har intresse för långsiktigt underhåll och hållbara lösningar.
Identifierar dig med Svenska kyrkans värdegrund och vill bidra till vår verksamhet.
Har B-körkort.
Har god datorvana.
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av arbete inom kyrkliga miljöer
Har erfarenhet av DeDu
Vi erbjuder
Ett stimulerande och varierat arbete i en miljö där både tradition och utveckling möts. Du blir en del av ett arbetslag med engagerade medarbetare och får möjlighet att påverka och utveckla fastighetsförvaltningen i pastoratet. Du kommer ha stor möjlighet att själv anpassa din arbetsdag och möjlighet till friskvård.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse. I tjänsten förekommer viss beredskap. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Brev: Svenska kyrkan Boden, Strandplan 25, 961 34 Boden
E-post: bodens.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsförvaltare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Pastorat
(org.nr 252003-0491), https://www.svenskakyrkan.se/boden/fastighetsforvaltare
Strandplan 25 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
Församlingsgården Kontakt
Kyrkoherde i Bodens pastorat
Luisa Landewall luisa.landewall@svenskakyrkan.se 0921-77543 Jobbnummer
9530948