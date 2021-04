Fastighetsekonom till välkänt bolag - SJR in Scandinavia AB - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

SJR in Scandinavia AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm2021-04-13Vill du arbeta som fastighetsekonom på ett bolag med trivsamt klimat? Vill du bli en del av ett positivt team där vi hjälps åt och tar hand om varandra? Kan du börja som konsult omgående och bli fast anställd efter sex månader om det känns bra? Varmt välkommen med din ansökan!2021-04-13Som fastighetsekonom hos vår kund kommer du att ingå i ett team om fem personer där du blir en av de mest seniora. Därav förväntas du komma in med gedigen kunskap och erfarenhet och snabbt sätta dig in i verksamheten. Det är ett trivsamt och kreativt bolag med en fin stämning, skrattet är aldrig långt bort.Arbetet innebär bland annat:BolagsansvarLöpande redovisningPeriod- och årsbokslutMoms, skatt och inkomstdeklerationerVara med och utveckla processer och rutiner på ekonomiavdelningenVem är du?Vi tror att du är en erfaren bolagsekonom som har flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning där du är självständig i bokslutsarbetet. Du har ett strukturerat arbetssätt och ett öga för detaljer. Ditt engagemang och ansvarstagande gör att du inte lämnar något halvdant efter dig. Du drivs av utveckling vilket är något som vi kan erbjuda både på ett personligt plan och i tjänsten.Som person är du framåt, glad och väldigt social. Vi tror att du har högskoleutbildning inom ekonomi, är duktig på svenska och engelska samt att du är van vid Excel. Meriterande är dessutom om du har arbetat i Agresso.Konsult hos SJRDu drivs av att utvecklas och inspireras av nya utmaningar och miljöer. Du har en förmåga och känsla för att verka i olika verksamheter och grupper. Vi arbetar i nära samarbete med dig och är lyhörda för dina önskade utmaningar. Tillsammans med vårt goda renommé och varumärke samt med våra framgångsrika kunder kan vi matcha rätt uppdrag för dig och stödja dig i din önskade karriär.Lite mer informationUppdraget är ett konsultuppdrag med anställning hos SJR eller som Interimskonsult via ditt egna bolag. Uppdraget startar omgående och kommer att pågå i sex månader för att sedan kunna övergå i en tillsvidareanställning. Urvals- och intervjuarbetet kommer att ske löpande. Du söker tjänsten via www.sjr.se. Alla ansökningar och kontakter kommer att behandlas konfidentiellt. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Emma Hultberg, på telefonnummer: 076 647 16 41. Jag ser fram emot din ansökan - varmt välkommen!Om SJRSJR in Sweden (SJR) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag och har sedan 1993 byggt upp ett brett kontaktnät i näringslivet inom denna sektor. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag ca 550 anställda och har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för ekonomer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom Ekonomi och Bank & Finans. SJR är noterat på First North. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-31Sjr In Scandinavia AB5688099