Fastighetsekonom till regionfastigheter
2026-03-24
Regionfastigheter ansvarar för Region Östergötlands fastigheter och lokaler, vilket innebär att verksamhetsområdet tar hand om förvaltning och drift av fastigheterna, liksom beställning av all om- och nybyggnation.
Regionens fastighetsbestånd omfattar cirka 697 000 m2 egenägda fastigheter och cirka 130 000 m2 inhyrda lokaler. Ekonomienheten har i uppdrag att hålla god ordning på regionfastigheters ekonomi genom löpande uppföljning och analys av regionens fastighetsinvesteringar, projektredovisning och övrig fastighetsekonomi. I uppdraget ingår att verka för goda hyressättningsprinciper samt bevaka lagstiftning och rekommendationer för att säkerställa en korrekt redovisning av fastigheternas och regionfastigheters resultat.
Publiceringsdatum2026-03-24
Vi söker nu en fastighetsekonom till vår grupp inom ekonomienheten med erfarenhet inom fastighetsekonomi. Hos oss är du en viktig del av teamet inom ekonomifunktionen och regionfastigheter där du samarbetar nära fastighetsförvaltare, projektledare och controllers.
Du blir en viktig del i teamet som arbetar med fastighetsekonomi. Gruppen består idag av fyra ekonomer där stämningen präglas av viljan att stötta varandra, stort utvecklingsfokus och en hög servicenivå. Du tycker om att arbeta med ständiga förbättringar och det ingår i uppdraget att vidareutveckla arbetssätt tillsammans med dina kollegor. Det kommer också finnas möjligheter att vara med och utveckla framtida hyresmodell samt arbeta med budget och prognos inom området. Distansarbete tillämpas enligt Region Östergötlands nuvarande riktlinje och när verksamheten tillåter.
Rollen som fastighetsekonom innebär bland annat:
Hyresadministration.
Hyresdebitering, intern såväl som extern.
Kvalitetskontroller och avstämningar av inkommande fakturor.
Lokalregistrering i fastighetsdatabas.
Löpande bokföring (månadsbokslut/årsbokslut).
Upprätthållande och utvecklande av hyresmodul och fastighetsdatabas.
Förbättrings och utvecklingsarbete samt omvärldsbevakning inom fastighetsekonomi.
Om dig
Du har eftergymnasial utbildning med relevant inriktning, eller har erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med fastighetsekonomi och det är av vikt att du har kunskaper och erfarenhet av att arbeta inom IT-system. Du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Goda kunskaper i Excel krävs. Juridiska kunskaper inom fastighetsekonomi är meriterande.
Då kontaktytorna inom organisationen är många har du god samarbetsförmåga och är lyhörd i dialog med andra. Som person är du engagerad och serviceinriktad i ditt bemötande. Du tar initiativ, startar upp aktiviteter, prioriterar och strukturerar ditt arbete både enskilt och tillsammans med kollegor för att leverera resultat med hög kvalitet. Det är av vikt att vara en god lagspelare och tydlig i din kommunikation. Arbetsuppgifterna kräver noggrannhet och ordningssinne.
Ansökan och anställning
Tillträde sker så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/551".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Ekonomienheten 2 Kontakt
Enhetschef Daniel Wäster 010-1030559
9817249