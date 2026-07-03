Fastighetsdirektör till Helsingborgs stad
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2026-07-03
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Vi söker dig som vill leda arbetet mot målet att Helsingborgs stad ska bli Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.
Helsingborg är en framåtblickande kommun med höga ambitioner inom hållbarhet, samhällsutveckling och innovation. Som fastighetsdirektör får du en nyckelroll i att skapa långsiktigt hållbara, effektiva och attraktiva lokallösningar.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Som fastighetsdirektör får du ett brett och samhällsviktigt uppdrag där fastigheter, lokaler och investeringar ska användas klokt för att möta stadens framtida behov. Rollen passar dig som vill kombinera ledarskap, fastighetskompetens och samhällsintresse i en stad med stark utvecklingskraft.
Helsingborg befinner sig i ett skede där fastighetsfrågorna är nära kopplade till stadens utveckling. Förändrade demografiska behov, stora investeringar, hållbarhetsmål och ökat fokus på effektiv lokalanvändning ställer krav på framförhållning, affärsmässighet och genomförandekraft. Uppdraget handlar om långsiktigt underhåll, väl avvägda investeringar och lokallösningar som möter verksamheternas behov med helhetsperspektiv för staden.
På kort sikt förväntas du skapa dig en god bild av verksamheten, bygga förtroendefulla relationer och bidra till tydlighet i uppdrag, ansvar och prioriteringar. På längre sikt handlar uppdraget om att stärka förvaltningens förmåga att arbeta mer proaktivt, samordnat och utvecklingsinriktat.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som fastighetsdirektör har du det övergripande ansvaret för Helsingborgs stads fastighetsförvaltning. Du ansvarar för verksamhet, ekonomi, personal och resultat samt leder förvaltningens ledningsgrupp. Uppdraget innebär att säkerställa en hållbar, effektiv och ändamålsenlig fastighetsförvaltning och utveckla förvaltningens bidrag i stadens utveckling.
Rollen innebär nära samverkan med stadens ledning, fastighetsnämnden, övriga förvaltningar, kommunala bolag och externa aktörer. Du bidrar med fastighetskompetens, analys och helhetssyn i frågor som rör lokaler, investeringar, byggprojekt, underhåll, hyreslösningar och långsiktig ekonomisk hållbarhet.
Du leder och utvecklar stadens fastighetsförvaltning med fokus på tydliga prioriteringar, god styrning, samverkan och stadens gemensamma mål. Du ansvarar för förvaltning, underhåll, byggprojekt, hyresavtal, kundrelationer och bostadsrelaterade uppdrag, och bidrar med fastighetsförvaltningens perspektiv i stadens lokalförsörjningsarbete.
Vad Helsingborgs stad erbjuder
Helsingborg är en stad i rörelse. Här förenas mod, innovation och omtanke i en kultur där idéer får fäste och förverkligas. Som fastighetsdirektör blir du en del av ett kompetent ledarskapsteam med ett gemensamt uppdrag: att utveckla en stad där alla har förutsättningar att leva ett bättre liv – idag och i framtiden.
Vem är du?
Skallkrav
Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla fastighetsverksamhet i komplex verksamhet
God förståelse för fastighets-/tillgångsförvaltning, investeringar, fastighetsekonomi, projektekonomi och fastighetsutveckling.
Flerårig chefserfarenhet med budget, -personal och verksamhetsansvar
Förståelse för politiskt styrd verksamhet
Förmåga att leda verksamhet och förändringsprocesser där involvering och samverkan är avgörande.
Vana att företräda verksamhet såväl internt som externt
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning, alternativt erfarenhet som bedömd likvärdig.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet
Erfarenhet av att rapportera till nämnd och/eller styrelse
Kunskap om eller intresse för att driva hållbarhetsfrågor inom fastighetssektorn.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning med tillhörande säkerhetsintervju kommer att ske.
Som ledare är du trygg, tydlig och relationsskapande. Du skapar riktning, bygger förtroende och får människor att arbeta mot gemensamma mål. Du har strategisk höjd, genomförandekraft och förmåga att omsätta analys till konkret utveckling. Med gott omdöme och politisk fingertoppskänsla navigerar du i en miljö där olika behov, perspektiv och mål behöver vägas samman.
Om verksamheten
Fastighetsförvaltningen, med omkring 70 medarbetare, ansvarar för förvaltning, utveckling och underhåll av stadens ägda och bebyggda fastigheter, bostadsrätter och inhyrda lokaler. Förvaltningen driver byggprojekt och samverkar med övriga förvaltningar kring lokalbehov, hyreslösningar och lokalförändringar.
Förvaltningen förvaltar cirka 270 lokalobjekt med en totalyta på drygt 700 000 kvadratmeter och ett bokfört värde på över 4,5 miljarder kronor. Omsättningen är cirka 1,2 miljarder kronor och investeringarna uppgår till omkring 500–600 miljoner kronor per år. Beståndet omfattar bland annat skolor, idrottsanläggningar, vårdboenden och kulturbyggnader som Rådhuset, Kärnan och Sofiero. Förvaltningen ansvarar även för cirka 600 bostäder.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Denna rekrytering utförs i samarbete med Poolia Executive Search AB. För mer information om tjänsten, eller om du vill göra en förutsättningslös intresseanmälan är du välkommen att kontakta Ulrica Pantzar, mailto:ulrica.pantzar@poolia.se
, 070 – 767 77 75 eller Catharina Nordlander, mailto:catharina.nordlander@poolia.se
, 070 – 729 96 44.
Med anledning av semesterperioden kommer urvalsprocessen att återupptas från vecka 33. Du är varmt välkommen med din ansökan redan nu.
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: enlig överenskommelse
Antal tjänster: 1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
HR-direktör
Jörgen Fransson jorgen.fransson@helsingborg.se +46705647671 Jobbnummer
9990757