Fastighetscontroller - Konsultuppdrag i Stockholm
Devotum AB / Företagsekonomjobb / Stockholm Visa alla företagsekonomjobb i Stockholm
2026-06-25
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För vår kunds räkning söker vi just nu en interim fastighetscontroller till Stockholm. Uppdraget är på heltid med planerad start i augusti och pågår till årsskiftet med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren fastighetscontroller för ett spännande konsultuppdrag hos en kommunal verksamhet.
I rollen kommer du att arbeta med utveckling och kvalitetssäkring av anläggningsregister samt bidra till att skapa effektiva och hållbara arbetssätt inom fastighetsekonomi och anläggningsredovisning. Uppdraget innebär ett nära samarbete med verksamheten och fokus ligger på att analysera, förbättra och kvalitetssäkra processer och data.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Kartlägga och analysera befintligt anläggningsregister.
Säkerställa datakvalitet genom kontroller, analyser och kvalitetssäkring.
Ta fram, implementera och följa upp rutiner för registrering, förändringar och avstämningar.
Driva utvecklings- och förbättringsarbete kopplat till processer och systemstöd.
Samverka med olika verksamheter och funktioner inom organisationen.
Planera och genomföra utbildningar samt ta fram vägledande material och rutiner.
Övrigt: Start: 2026-08-17 Slut: 2026-12-21 Omfattning: heltid Placering: Stockholm
Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Utbildning inom ekonomi eller motsvarande.
Erfarenhet av komponentavskrivning för fastigheter.
Erfarenhet av både strategiskt och operativt arbete inom fastighetsekonomi.
God kunskap om kommunala redovisningsprinciper och gällande regelverk.
Erfarenhet av arbete med större datamängder eller anläggningsregister.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet av att utveckla och implementera processer inom anläggningsredovisning.
Erfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet.
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av utbildningsinsatser och workshops.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Angela Hanna Kassab på angela.hanna-kassab@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7970211-2071898". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta
)
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
9979793