Fastighetschef till Vimarhem AB
2026-01-20
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Vimarhems affärsidé är att äga, utveckla och förvalta ett tryggt och attraktivt boende i
Vimmerby kommun för olika målgrupper och behov. Vimarhem ska i samråd med ägaren Vimmerby kommun arbeta för en god utveckling av kommunens bostadsmarknad.
Vimarhem har ca 36 anställda och äger samt förvaltar drygt 1 300 lägenheter och ca 85 lokaler. Vimarhem driftar dessutom Vimmerby kommuns fastigheter såsom stadshus, skolor, förskolor och servicehus m.m. Vimarhem står inför en spännande framtid där digitala hjälpmedel kommer bli allt viktigare för våra medarbetare och hyresgäster.
Som Fastighetschef på Vimarhem AB får du ett centralt ledaruppdrag där du ingår i bolagets ledningsgrupp och rapporterar till VD. Du har en viktig roll i att bidra till bolagets strategiska utveckling och skapa långsiktigt värde för både verksamheten och hyresgästerna. Uppdraget bygger på att du leder med tydlighet, omtanke och mod och aktivt stärker en kultur där samarbete, ansvarstagande och utveckling är i fokus.
Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för fastighetsenheten och säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt, säkert och enligt bolagets policys. Rollen innebär också att du skapar goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling och för en verksamhet som präglas av kvalitet, struktur och långsiktighet.
Du leder arbetet med tekniska strategier, underhållsplanering och energibesparingar och säkerställer samtidigt att projektverksamheten präglas av struktur, kostnadseffektivitet och god kommunikation.
Med ett ägarperspektiv leder du fastighetsrelaterade frågor på både strategisk och operativ nivå. Du säkerställer att organisationen har fungerande processer och systemstöd och att samverkan mellan funktioner sker på ett sätt som stärker kundnöjdheten och bidrar till en trygg och välfungerande boendemiljö. I ledningsgruppen bidrar du med helhetsperspektiv och driver utvecklingsfrågor som rör fastighetsförvaltning och dess långsiktiga riktning. Fastighetsenheten består idag av en fastighetschef, två stycken förvaltare, en chef för serviceavdelningen, en tjänsteman med ansvar för projekt- och upphandling samt en it-samordnare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Leda och utveckla fastighetsenheten och säkerställa att bolagets fastigheter förvaltas och utvecklas långsiktigt.
* Säkerställa en professionell och tillgänglig kundförvaltning för våra kunder.
* Ansvara för underhållsplanering, investeringar och tekniska strategier.
* Utveckla projektverksamheten och säkerställa struktur, kostnadseffektivitet och god kommunikation.
* Driva och utveckla arbetet med intäktsökningar och nya affärsmöjligheter.
* Säkerställa att fastigheterna uppfyller lagar, myndighetskrav och att skador och försäkringsärenden hanteras korrekt.
* Vara ytterst ansvarig för driftnetto, budget, prognos och ekonomisk uppföljning inom fastighetsområdet.
* Främja samverkan internt och bidra aktivt i ledningsgruppen med ett strategiskt och affärsmässigt perspektiv.
* Arbeta med energioptimering, hållbarhet och miljöutveckling för att säkerställa långsiktig.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom fastighet, bygg eller energi.
* Har flera års erfarenhet av ledande roll inom fastighetsförvaltning och kundnära relationer.
* Är van vid budget-, prognos- och analysarbete och förstår ekonomiska samband.
* Har kunskap om LOU, energi- och miljöfrågor, samt arbetsmiljölagstiftning (även i projekt).
* Har goda kunskaper i Excel och övriga Officeprogram.
* Har B-körkort.
* Det är meriterande att ha arbetat i fastighetssystem.
I rollen krävs en god förmåga till samarbete, ansvarstagande och att ha viljan till att utvecklas. Vi söker dig som jobbar strukturerat och har förmåga att se helheten. Du är en serviceinriktad, flexibel, positiv och social person som har fokus på flera saker samtidigt. Kan driva ditt eget arbete såväl som att jobba i team. Du behöver arbeta proaktivt och initiativtagande samt trivas i en stimulerande och utmanande miljö. Du kommer ha ett nära samarbete med hyresgäster, fastighetsskötare, serviceavdelning, projektledare, kundservice och entreprenörer. Samarbete med Vimmerby kommuns fastighetskontors medarbetare förekommer också. I rollen krävs goda språkkunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
