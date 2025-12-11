Fastighetschef till Ellery Beach House
ESS Hotel Group AB / Fastighetsskötarjobb / Lidingö Visa alla fastighetsskötarjobb i Lidingö
2025-12-11
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Lidingö
, Stockholm
, Västerås
, Gävle
, Mark
eller i hela Sverige
På Ellery Beach House är vi ett stort, varmt och sammansvetsat team som arbetar mot gemensamma mål - oavsett avdelning. Vi är värderingsstyrda och tror på att rätt attityd och omtänksamhet skapar magi både internt och för våra gäster. Här arbetar vi för att skapa en miljö som inte liknar något annat; en plats som man älskar att vara på, känner passion inför och där man varje dag vill bidra med sitt allra bästa.
Om rollen - där teknik, ledarskap och service möts
Som fastighetschef blir du ansvarig för att vår unika anläggning håller högsta nivå - både invändigt och utvändigt. Du leder och utvecklar ditt team, planerar och säkerställer att allt från rum, beachclub, gemensamma ytor och utomhusmiljöer är i toppskick och att driften fungerar smidigt dygnet runt. Du är säkerhetsansvarig på plats och jobbar operativt i det systematiska brandskyddsarbetet. Det här är en roll för dig som trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik. Du kombinerar strategiskt tänkande med ett stort "hands-on"-driv. Hos oss ligger cirka 80 % av din tid ute i verksamheten, där du arbetar praktiskt, löser problem, stöttar ditt team och gör snabba insatser när det behövs. Resterande 20 % ägnas åt planering, struktur, nyckeltal och administration.
Du blir en central del av hela husets verksamhet och samarbetar nära alla avdelningar - housekeeping, restaurang, beachclub, reception och ledning - för att säkerställa den helhetsupplevelse som gör Ellery unikt.
Du rapporterar direkt till vår hotellchef och ansvarar för:
Drift, underhåll och utveckling av hela fastigheten
Ledning, coachning och bemanning av ditt team
Långsiktig planering och uppföljning av nyckeltal och budget
Att säkerställa trygg, effektiv och serviceorienterad fastighetsdrift
Aktiv närvaro i huset tillsammans med personal och gäster
Vi tror att du är en person som
Har minst 5 års erfarenhet av fastighetsdrift - gärna inom hotell
Är en van ledare som sprider arbetsglädje och trygghet
Har ett positivt mindset och gillar att arbeta både strategiskt och fysiskt
Trivs i en miljö med högt tempo och snabba beslutsvägar
Meriterande kunskaper:
Erfarenhet av pooldrift
VA-system, ventilation och el-behörighet
Övervakningssystem och styrsystem
Intresse för snickeri, måleri och trädgård
Av brandskydd och säkerhetsarbete Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Omfattning: 100%, tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna januari/februari
Lön: Enligt avtal
Arbetstid: Främst vardagar, men med viss flexibilitet kvällar/helger vid behov
Vi erbjuder - en arbetsplats du verkligen vill vara på
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet!
Vill du vara med och skapa en miljö som våra gäster aldrig glömmer - och leda ett team som gör det möjligt varje dag? Varmt välkommen med din ansökan!
Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 31a december. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), http://www.essgroup.se Arbetsplats
ESS Group Kontakt
Johanna Nord Sövdesjö johanna.nord@essgroup.se Jobbnummer
9639168