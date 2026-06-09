Fastighetschef
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Vill du forma framtidens fastigheter i en kommun där livskvalitet och utveckling går hand i hand? I Berg får du en nyckelroll med stort förtroende, starkt team och möjlighet att leda i förändring. Vi söker nu en fastighetschef till vår Samhällsbyggnadsavdelning. Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Bergs kommun söker nu en engagerad och utvecklingsorienterad fastighetschef som vill ta ett helhetsansvar för kommunkoncernens fastighetsbestånd och samtidigt vara med och forma framtidens hållbara samhälle. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, fatta beslut som gör verklig skillnad och bidra till en kommun där det är enkelt att leva, verka och trivas. Som fastighetschef ansvarar du för organisationens fastighetsverksamhet, med fokus på att skapa funktionella, hållbara och kostnadseffektiva bostäder inom allmännyttan och lokaler för både interna och externa hyresgäster.
Du leder en organisation med kompetenta medarbetare, och har det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och utveckling.
Rollen innebär bland annat att du
Driver och utvecklar fastighetsverksamheten ur ett strategiskt och långsiktigt perspektiv
Ansvarar för budget, resultat och investeringsplanering
Personalansvar för medarbetarna
Utvecklar relationer med verksamheter, hyresgäster och samarbetspartners
Arbetar med upphandling, avtal och projektgenomförande
Bidrar aktivt i organisationens ledningsgrupp
Du kommer arbeta nära och rapporterar till Bergs hyreshus AB ́s styrelse och även till kommunens Samhällsbyggnadsutskott och du är en viktig del i kommunens utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och engagerande ledare med förmåga att skapa struktur, riktning och resultat. Du har erfarenhet från fastighetsområdet och trivs i en roll där du får kombinera affärsmässighet med samhällsnytta. Du är van att arbeta i en organisation med många kontaktytor och har en naturlig förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer.
Relevant högskole- eller universitetsutbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för tjänsten är ett krav, liksom tidigare erfarenhet som chef/ledare inom byggsektorn samt erfarenhet från arbete i offentlig sektor. Tidigare arbete som byggprojektledare, upphandling inom LOU eller juridisk kompetens är meriterande.
Tjänsten kräver att du har god datavana och mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Körkort för personbil (B-körkort) är ett krav.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.Dina personliga egenskaper
Som person är du utåtriktad, samarbetsorienterad och har en naturlig förmåga att skapa förtroendefulla och långsiktiga relationer. Du är en tydlig och kommunikativ ledare som samtidigt är lyhörd för din omgivning. Du är van att arbeta såväl i grupp som självständigt och har ett strukturerat och drivande arbetssätt. Du är prestigelös, har ett kundorienterat förhållningssätt och samarbetar gärna för att nå bästa möjliga resultat.
Med god förmåga att planera, organisera och prioritera leder du effektivt både ditt eget och dina medarbetares arbete. Samtidigt har du ett tydligt utvecklingsfokus och ett intresse för nya arbetssätt och tekniska lösningar. Du bidrar aktivt till att utveckla verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt. Du fattar beslut i det dagliga arbetet och arbetar målmedvetet mot uppsatta mål – med ett starkt engagemang som bidrar till helheten i Bergs kommun.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa förmågor.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en inspirerande miljö där du arbetar nära chefskollegor, verksamhetsutövare samt politiker i en modig och framåtdriven organisation.
Möjlighet till semester- och pensionsväxling finns, visst distansarbete, samt tillgång till förmånsportalen Benify. Vi har också ett årligt friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvårdstimme.
Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse. Vi gör löpande urval bland sökanden.
Varmt välkommen till oss i Bergs kommun!
Kontaktinformation
Cilla Gauffin, Samhällsbyggnadschef, 0687-16510, cilla.gauffin@berg.se
Simon Olsson Bodell, Driftschef, 0687-165 89, simon.olsson.bodell@berg.se
Fackliga representanter, Kommunväxeln, 0687-161 00, bergs.kommun@berg.se
Joanna Sundin, HR-konsult, 0687-161 36, joanna.sundin@berg.se
Arbetsplats
Lillhallvägen 9
845 31 Svenstavik
Viktig information:
Arbetsgivare: Bergs kommun
Ref.nr: 5129275981
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs Kommun
(org.nr 212000-2502)
845 31 SVENSTAVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bergs kommun Jobbnummer
9954172