Fastighetschef - en nyckelroll i kommunens utveckling
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2026-07-01
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I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde det är därför meriterande med kulturkompetens och språkkunskaper i samiska inom vissa yrkesområden.
Var med och bygg framtidens fastighetsförvaltning
Dorotea kommun befinner sig i en utvecklingsfas där fastighetsförvaltningen planeras tas över i egen regi och organiseras inom verksamheten för samhälle, kultur och fritid. Nu söker vi en erfaren ledare som vill vara med och bygga upp vår fastighetsenhet.
Detta är ett uppdrag för dig som trivs i roller med stort ansvar och mandat, drivs av förändring och ser möjligheten att skapa tydlig samhällsnytta. Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som fastighetschef har du ett övergripande ansvar för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra kommunens fastighetsbestånd.
Fastighetschefen är en viktig länk mellan kommunorganisationen, näringslivet och övriga externa samarbetspartners. Genom samverkan stärker du kommunens attraktivitet och bidrar till lokal utveckling och tillväxt.
I och med att fastighetsförvaltningen planeras övergå i kommunal regi blir du en nyckelperson i att bygga upp framtida arbetssätt, strukturer och samverkansformer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som fastighetschef har du ett övergripande ansvar för:
Strategisk planering och utveckling av kommunens fastighetsbestånd.
Samordna och följa upp drift, underhåll, reparationer och investeringar.
Ekonomi, prognos och rapportering.
Avtalsfrågor, upphandling och kontraktshantering.
Samverkan med kommunens verksamheter, hyresgäster och externa parter.
Personal i kommande fastighetsenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom fastighet, teknik eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har kunskap om myndighets- och lagkrav inom fastighetsområdet.
Du har tidigare erfarenhet av arbete med fastighetsförvaltning, ekonomi, projektledning eller motsvarande, gärna i ledande roll.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Att arbeta i en politiskt styrd organisation
LOU och offentlig upphandling
Att leda förändrings- och utvecklingsarbete.
Vi söker dig som
Har god förmåga för att arbeta strategiskt och analytiskt med ett tydligt helhetsperspektiv. Du är strukturerad och trygg i att driva flera processer parallellt. Som ledare är du öppen, proaktiv och förespråkar ett gott samarbete. I arbetet trivs du med att arbeta självständigt, men har lätt för att bygga upp och vårda relationer internt och externt.
Ta möjligheten att vara med och bygga upp en fastighetsorganisation, påverka och utveckla enheten på lång sikt.Anställningsvillkor
Som anställd i Dorotea erbjuds du:
friskvård på betald arbetstid en timme per vecka
flexibel arbetstid
viss möjlighet till arbete på distans
Rekrytering sker löpande, stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Tjänsten kan komma att säkerhetprövas.
Välkommen med din ansökan!
Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dorotea Kommun
(org.nr 212000-2809), http://www.dorotea.se
Storgatan 42 (visa karta
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917 32 DOROTEA Arbetsplats
Kommunstyrelsen, Samhälle, kultur och fritid Kontakt
Linnea Johansson 0942-14070 Jobbnummer
9986766