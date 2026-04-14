Fastighetsautomationstekniker - Norrköping
Inmatiq Mitt AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping
2026-04-14
INMATIQ etablerar sig i Norrköping och bygger vidare på ett redan upparbetat kundunderlag i regionen. Nu söker vi fler som vill vara med och utveckla verksamheten här.
Hos oss arbetar vi med smarta lösningar inom fastighetsautomation, där digitalisering, energieffektivitet och framtidens teknik står i fokus.
Som Advanced Partner till Siemens och EcoXpert-partner till Schneider Electric använder vi beprövade system tillsammans med modern teknik för att skapa hållbara och intelligenta fastigheter.
Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta nära både teknik och kund - och samtidigt bidra till att utveckla verksamheten vidare i regionen.
Om rollen
Rollen är varierad och kombinerar teknik, service och utveckling av verksamheten i regionen. Du kommer att arbeta både i projektform och med serviceuppdrag inom fastighetsautomation.
Du ansvarar för tekniska lösningar, planering av serviceinsatser samt fungerar som ett viktigt tekniskt stöd till både kunder och kollegor.
Har du erfarenhet av Siemens-system, exempelvis Desigo eller äldre plattformar, har du goda förutsättningar att snabbt komma in i rollen och bidra i både tekniska frågor och kunddialoger.
I rollen ingår bland annat att:
ta fram och utveckla tekniska automationslösningar
arbeta med programmering och konstruktion av styr- och övervakningssystem
planera, genomföra och följa upp serviceuppdrag
bidra till att utveckla och strukturera serviceverksamheten i regionen
fungera som teknisk rådgivare till kunder och kollegor
samverka med konsulter, projektörer och andra samarbetspartners
bidra till affärsutveckling och långsiktiga kundrelationer
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och som trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med kundkontakt.
Vi ser gärna att du:
har teknisk bakgrund inom automation, el eller VVS
har kunskap om Siemens byggnadsautomation (t.ex. Desigo eller äldre system
har några års erfarenhet av fastighetsautomation (meriterande)
är lösningsorienterad och tar ansvar i ditt arbete
trivs i en roll där teknik, kundkontakt och ett visst ledarskap möts
har B-körkort
InmatiQ är ett teknikföretag med fokus på smart automation för byggnader och industri. Vi får systemen att prata med varandra - och fungera som de ska. Genom att utveckla och optimera styr- och övervakningslösningar, energioptimering och BIoT skapar vi fastigheter som är mer hållbara, effektiva och sköter sig själva i vardagen. Alltid med människan i centrum.
Hos oss får du jobba i spännande projekt där modern teknik och verklig nytta möts. Vi tror att våra medarbetare är vår största tillgång, och erbjuder därför inte bara trygga anställningar och konkurrenskraftiga förmåner - utan också en kultur som bygger på gemenskap, nyfikenhet och ständig utveckling.
Oavsett var du befinner dig i karriären får du tydliga möjligheter att växa - med stöttande kollegor, kontinuerlig kompetensutveckling och frihet att ta egna initiativ. Vi tror på balans mellan arbete och fritid, och på att bra idéer ofta föds där man trivs och känner förtroende.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inmatiq Mitt AB
https://inmatiq.se/
För detta jobb krävs körkort.
9852149