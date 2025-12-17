Fastighetsansvarig till internationellt bolag
2025-12-17
Vi söker dig som är initiativtagande, gillar att driva uppgifter framåt och har ett öga för tekniska lösningar. Du trivs med att ta ansvar, hitta praktiska lösningar och leverera hög service till kollegor och organisation. Känner du igen dig? Då kan rollen som fastighetsansvarig vara något för dig!
OM TJÄNSTEN
Som fastighetsansvarig kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom fastighetsskötsel och arbetsmiljöfrågor. En stor del av arbetet innebär att samarbeta med externa leverantörer och säkerställa att deras arbete uppfyller organisationens krav och förväntningar. Arbetsuppgifterna varierar från beställningar av VVS-arbeten till enklare praktiska uppgifter som målning eller lampbyte.
Arbetet sker ofta ad hoc, och du förväntas ta egna beslut om en uppgift kan lösas internt eller om externa resurser behöver anlitas. Du ingår i ett team med office managers och en facility coordinator, där ditt fokus ligger på hard services och tekniska lösningar.
Arbetet är förlagt på dagtid under kontorstid och sker på plats. Tjänsten startar som ett konsultuppdrag via Academic Work, med goda möjligheter till förlängning.
Dina arbetsuppgifter
• Skapa och följa upp budgetar i Excel
• Hantera hard services och säkerställa att tekniska behov uppfylls
• Vara kontaktperson för medarbetare gällande fastighetsfrågor
• Delta i teamsmöten och forum kring fastighetsfrågor
• Bidra till långsiktiga lösningar för att säkerställa att fastigheterna hålls i gott skick
VI SÖKER DIG SOM
• Har B-körkort
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
• Är datavan och erfaren i Excel
• Har erfarenhet av fastighetsskötsel eller annan teknisk yrkesbakgrund, t.ex. elektriker
• Är lösningsorienterad och gillar att "hugga i"
Det är meriterande om du har
• Truckkort
• Utbildning inom fastighetsskötsel
• Erfarenhet av projektledning inom fastigheter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid
