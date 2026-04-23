Fastighet, energi & mediaansvarig till Atria i Sölvesborg
Vi söker en engagerad kollega till fastighetsteamet på Atria i Sölvesborg!
Rollen innebär ansvar för underhåll samt åtgärder för energibesparing i både fabrik och övriga fastigheter. Du blir en viktig del i vårt team för att säkerställa en effektiv och hållbar drift i vår fabrik och fastigheter.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Drift och underhåll av fastighetssystem
Åtgärder för energibesparing
Ansvarig för mediaförsörjning (vatten, värme, kyla)
Felsökning och reparation av tekniska installationer
Delta i jourverksamhet
Placering i SölvesborgKvalifikationer
God förmåga att samarbeta med olika funktioner
VVS kompetens
B-körkort
Obehindrad i svenska (tal och skrift)
Vi erbjuder dig:
Möjlighet till kompetensutveckling och utbildning
En trygg arbetsplats i ett växande företag
Ett team med stark gemenskap
Vi ser fram emot din ansökan!
____________________________________________________________
Matglädje varje dag
Älskar du mat? Då har du kommit till rätt ställe. Hos oss på Atria finns ett gemensamt matintresse som genomsyrar hela organisationen. Vi tror på Good Food Better Mood och skapar tillsammans matglädje varje dag. Vill du dela den glädjen och jobba nära välkända & omtyckta varumärken som Lönneberga, Lithells och Ridderheims? Kom och jobba med oss på Atria!
Telefon: 010-4823000
E-postadress: kontakt@atria.com
Plats: Furumovägen 110 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atria Sweden AB
(org.nr 556483-4660), https://www.atria.se/karriar/
Furumovägen 110
)
294 76 SÖLVESBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Atria Kontakt
HR Business Partner
Malin Nilsson malin.nilsson@atria.com Jobbnummer
9872195