Fasad & Taktvättare - Fastighetstvättarna

2026-02-08
Fullständig jobbeskrivning
Vill du vara en del av ett växande företag som erbjuder bra utvecklingsmöjligheter samt bidra till att våra kunder får ett hållbart underhåll av sitt hem?
Skicka då in din ansökan redan idag, urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-02-08Dina arbetsuppgifter
Som en del i ett team är ni företagets ansikte utåt när ni utför uppdrag ute hos kund. Arbetet tar till största del plats ute hos olika kunder i Mälardalen och du arbetar utomhus på hustak och vid fasader.
Din uppgift kommer vara att tvätta tak & fasader. Det är ett varierande arbete med många olika moment.
Resor med övernattning kan förekomma.
Du erbjuds vid start relevant utbildning i att arbete med tryck och höghöjdsarbete, tidigare erfarenhet av detta är givetvis meriterande.
Så småningom kommer du även att erbjudas spännande utvecklingsmöjligheter samt vara delaktig i planering och mer avancerade projekt.Kvalifikationer
Detta är ett fysiskt krävande arbete, som sätter stora krav på din förmåga att arbeta med kroppen, händerna och olika verktyg.
Du ingår i ett team av två tvättare därav lägger vi stor vikt vid att du är bra på att samarbeta, kommunicera, hantera feedback och framför allt att du tycker om att hugga i och jobba hårt. Arbetet med att tvätta tak och fasad kan innebära oväntade utmaningar vad gäller yta, mått och dylikt,
vi letar därför efter dig som är lösningsorienterad, vågar ta egna initiativ och komma med kreativa idéer. Givetvis ser vi också att du är flexibel, snabblärd och att du bidrar med en god stämning till ditt team, och vid eventuell kundkontakt.
Krav för att söka tjänsten
Erfarenhet av Högtryckstvätt, snickeri, takläggning eller liknande
Att du har B-körkort
Att du behärskar det svenska språket i tal och skrift
Följande är meriterande
Erfarenhet av ställningsbyggnation
Erfarenhet av taktvätt, takmåling & fasadtvätt.
Vad innebär det att arbeta som taktvättare hos Fastighetstvättarna?
Mycket frihet under ansvar
Goda möjligheter till utveckling
Varierande vardag med olika typer av uppdrag hos våra kunder
Du får vara med och påverka de beslut som fattas för Fastighetstvättarna och vår utveckling
Om anställningen
Lön: Timlön
Placering: Stockholm
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsvillkor: Timanställning med möjlighet till Fastanställning heltid.
Arbetstider: Måndag-fredag 08-17. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@fastighetstvattarna.com Arbetsgivare Sonvasa Fastighetstjänst AB
(org.nr 559304-6492), http://www.fastighetstvattarna.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729605