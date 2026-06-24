Fartygsinspektör med placering Göteborg
Transportstyrelsen / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2026-06-24
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
För dig som drivs av ett arbete med flera kontaktytor och har erfarenhet till sjöss ges nu möjligheten att arbeta som Fartygsinspektör på sektionen för sjöfartstillsyn hos oss på Transportstyrelsen. I rollen kommer du utöva tillsyn genom besiktningar och inspektioner, likväl som operativa kontroller över fartyg och hamnar. Utöver detta utövar du också tillsyn av säkerheten, miljön och arbetsmiljön på fartyg och rederier.
Arbetet som Fartygsinspektör är mycket utåtriktat och medför omfattande kontakter med sjöfarts- och varvsnäringen, samt angränsande verksamhetsgrenar såväl i Sverige som utomlands. Detta innebär att du kommer få resa både inom och utom landet. I arbetet ingår beredskapstjänstgöring.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
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Du kommer att
besikta och inspektera svenska och utländska fartyg
granska ritningar och teknisk dokumentation
utföra nybyggnads/ombyggnads och inflaggningsbesiktningar
utföra hamnstats- och värdstatskontroller
ha beredskapstjänst med utryckning för incidenter och olyckor.
Du måste ha
examen för sjökapten eller sjöingenjör med senior erfarenhet till sjöss som certifierat fartygsbefäl med behörighet enligt STCW II/2 eller III/2; utan begränsningar av operationsområde alternativt examen som civilingenjör i skeppsbyggnadsteknik med flerårig erfarenhet av fartygskonstruktion och varvsindustri.
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska
b- körkort.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet från tekniskt inspektionsarbete på fartyg vid varv/ombyggnation/nybyggnation
erfarenhet från arbete på klassningssällskap eller varvsindustri
erfarenhet från ärendehantering/sak-handläggning inom myndighet.
Vi vill att du
är självgående, dvs du tar ansvar för dina uppgifter. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver processer vidare
har god samarbetsförmåga, dvs du arbetar bra med andra. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
har gott omdöme, dvs du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut
är strukturerad, dvs du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
har specialistkunskap, dvs du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Göteborg. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta tf. sektionschef Johan Borre johan.borre@transportstyrelsen.se
.
ST, Mats Anderzén och Saco, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-6169.
Vi behöver din ansökan senast den 16 augusti 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
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601 73 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9976036