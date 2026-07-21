Fartygselektriker till Stockholms skärgård
Trafikverket - Färjerederiet / Elektrikerjobb / Vaxholm Visa alla elektrikerjobb i Vaxholm
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Som fartygselektriker på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Sjöfarten i Sverige står inför stora förändringar. På Trafikverket Färjerederiet genomgår vi en förändringsprocess mot elektrifiering, klimatanpassning, automatisering och digitalisering som kommer att påverka våra 70 färjor, 750 medarbetare och våra 22 miljoner passagerare. Trafikverket Färjerederiet vill vara i framkant och driva utvecklingen mot mer hållbara och smarta lösningar.
Enligt vår långsiktiga plan, Vision 45, arbetar Trafikverket Färjerederiet med att uppnå koldioxidneutral färjedrift till 2045. Vi jobbar med elektrifiering av färjorna och Vision 45 öppnar även upp för att använda smarta digitala lösningar för att nå klimatmålen. För att uppnå målen behöver vi nu anställa en fartygselektriker till vårt nya reparation- och underhållsteam. Teamet kommer bestå av fartygselektriker samt fartygstekniker och kommer utgå från vaktstugorna i Vaxholm alternativt på Ljusterö. På sikt kan beredskapsarbete bli aktuellt.
Som fartygselektriker ansvarar du för installation, underhåll, felsökning och reparation av elektriska system ombord på våra fartyg och landanläggningar. Rollen är avgörande för att säkerställa säker och effektiv drift av både framdrivningssystem, navigationsutrustning och övriga elförbrukare ombord. Reparation- och underhållsteamet utgör en viktig förmågeförstärkning för att på ett effektivt vis kunna bedriva vår trafik under alla förhållanden.
Arbetsuppgifter som kan bli aktuella i rollen är:
Felsökning och reparation av elektriska och elektroniska fel, både planerat och akut
Underhållsarbete enligt fastställt underhållsprogram, inklusive kontroll, mätning och byte av slitagedelar
Installation och driftsättning av elektriska system och komponenter ombord och iland, inklusive kraftförsörjning, belysning, kommunikations- och navigationssystem
Dokumentera utfört arbete i underhållssystem
Arbete i lågspänningssystem AC/DC i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter
Samarbete med övriga i reparations- och underhållsteam och besättning för att samordna reparationer och minimera driftstopp
Övervakning av energiförbrukning och stöd vid optimering av elsystemens effektivitet
Efterlevnad av säkerhets- och miljöregler enligt nationella bestämmelserKvalifikationer
Du behöver trivas i en roll med stort ansvar, där du är flexibel, självgående och har god förmåga att samarbeta och bygga relationer med både kollegor, chefer och externa individer/grupper. Du är mål- och lösningsorienterad och drivs av utveckling och ständiga förbättringar. Du har hög integritet och ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Du är noggrann och har hög säkerhetsmedvetenhet. Du är flexibel och stresstålig vid akuta driftstörningar. Tjänsten ställer även stora krav på din förmåga att kommunicera.
Vi söker dig som
har elteknisk utbildning eller motsvarande på gymnasie- eller eftergymnasial nivå, gärna med maritim inriktning
innehar minst två-tre års erfarenhet av arbete som elektriker
har kunskap om kraftsystem. generatorer, styrsystem, frekvensomriktare, och felsökningsutrustning
har körkort för personbil
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
har allmän elbehörighet
har erfarenhet av automationssystem
Övrig information
Vänligen bifoga ditt CV då det ligger till grund för det första urvalet i den här processen.
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) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
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På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar. Med en tillsvidareanställning på Färjerederiet följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering här.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "31:2026:041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trafikverket - Färjerederiet Kontakt
Distriktschef
Mats Söderlund mats.soderlund@trafikverket.se 0101241959 Jobbnummer
10007931