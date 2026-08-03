Farmaceut till Södra Förstadsgatan i Malmö
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Malmö Visa alla apotekarjobb i Malmö
2026-08-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschef Simone Wu berättar:
Om apoteket:
Vi är ett gäng på 3 farmaceuter och en egenvårdsrådgivare som jobbar tätt tillsammans varje dag för att ge kunderna ett kundmöte i världsklass. Tillsammans tar vi hand om både receptkunden och egenvårdskunden.
Apoteket ligger på gågatan i centrala Malmö strax utanför Triangelns köpcentrum där tåget stannar.
Vi har varierande kunder med allt från barnfamiljen till pensionären. Vi har även många danskar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 1 november. Hel- eller deltid kan diskuteras.
Möjlighet till roll som varuansvarig eller säljansvarig kan vara aktuellt om du brinner lite extra för dessa områden.
Vi har öppet 09.30 - 18.00 på vardagar och 11-16 på lördagar.
Rekrytering sker löpande så tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek. Utlåning till andra apotek ser du som en självklarhet.
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov. Kvalitet samt ordning och reda är viktiga egenskaper på detta apotek då man ibland jobbar som ensam farmaceut.
Du bidrar med en god attityd och till en bra arbetsmiljö.
Du är resultatfokuserad och positiv och bidrar gärna till apotekets framgång.
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Kontaktperson: Simone Wu, tel: 072-220 04 22simone.wu@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
211 43 MALMÖ Arbetsplats
Apotek Hjärtat Malmö Jobbnummer
10020303