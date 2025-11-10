Farmaceut till nyöppnat apotek
Farmaceut till nyöppnade Apotek Varberga
Apotek Varberga expanderar och söker ytterligare en serviceinriktad farmaceut till sitt nyöppnade apotek i det nyrenoverade och fina Varberga Centrum i Örebro. Varberga Centrum har nyligen genomgått en omfattande modernisering för att skapa en levande mötesplats för både boende och besökare. Apoteket ligger strategiskt nära Varberga vårdcentral, vilket gör det enkelt för kunderna att kombinera vårdbesök med apoteksärenden och få en smidig helhetslösning.
Om rollen
Som farmaceut hos oss har du en central roll i apotekets dagliga verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar receptexpedition, egenvårdsrådgivning och att aktivt bidra till utvecklingen av vårt apotek och våra tjänster. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där kundens hälsa och välmående alltid står i fokus. Vi värdesätter initiativförmåga och ser gärna att du bidrar med idéer för att förbättra våra tjänster och processer. Hos oss arbetar du enbart måndag till fredag, 09:00-17:00. Inga sena kvällar eller helger, vilket ger dig en bättre balans mellan arbete och fritid jämfört med många andra apotek.
Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad farmaceut med relevant apotekar- eller receptarieutbildning. Du har god kommunikationsförmåga, är serviceinriktad och trivs med att arbeta i team. Din förmåga att sätta kunden i centrum och ditt engagemang för att bidra till apotekets framgång är av största vikt. Du behöver ha god datorvana och behärska svenska på professionell nivå i både tal och skrift. Farmaceuterfarenhet och engelska är meriterande. Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Legitimerad farmaceut (apotekare eller receptarie)
Relevant farmaceututbildning
God kommunikationsförmåga
Serviceinriktad
Normal datorvana
Professionell svenska i tal och skrift
Meriterande
Farmacetuterfarenhet
Engelska
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att vara med från start i ett nyetablerat apotek på en modern och levande mötesplats nära vårdcentral. Här får du chansen att påverka verksamhetens utveckling och skapa en arbetsplats där både kunder och medarbetare trivs. Vidare erbjuds du:
• Förmånliga arbetstider - inga kvällar eller helger
• Fast marknadsmässig lön
• Friskvårdsbidrag om 5000 kr/år
• Personalrabatt
• Möjlighet att vara med och forma apoteket från start
Var: Varberga Centrum, Örebro
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Mån-fre 09:00-17:00
Lön: Fast lön
Startdag: Enligt överenskommelse
Apotek Varberga är ett nyetablerat apotek i det nyrenoverade Varberga Centrum i Örebro. Vi är medlemmar i Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening (SOAF) och erbjuder personlig service och trygg, professionell rådgivning anpassad efter våra kunders behov.
Vårt sortiment anpassas efter kundernas önskemål, vilket ger dem tillgång till de produkter de verkligen behöver. Med ett perfekt läge nära Varberga vårdcentral är vi alltid här för våra kunder när de behöver oss. Vårt mål är att erbjuda invånarna i området tillgång till ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter, tillsammans med professionell rådgivning och service. Vi strävar efter att bli en pålitlig partner i våra kunders hälsoresa och att bidra positivt till lokalsamhället. Ersättning
