Farmaceut till Lasarettet i Landskrona
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona / Apotekarjobb / Landskrona Visa alla apotekarjobb i Landskrona
2025-09-04
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Lasarettet i Landskrona i Landskrona
, Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Sjukvården är under förändring och vi behöver nya sätt att arbeta på för att förbättra sjukvården för Skånes invånare. En del i detta är att ta hjälp av avdelningsfarmaceuter på vårdavdelningar.
Vill du vara med och bidra till säker läkemedelshantering samtidigt som du får påverka, driva och utveckla vår verksamhet? Då kan det vara dig vi söker till Landskrona Lasarett det lilla sjukhuset med de stora möjligheterna!
Område läkemedel på Skånes universitetssjukhus (Sus) består av tre sjukhusfarmaci enheter som stödjer vårdavdelningar och mottagningar med farmaceutisk kompetens. På Område läkemedel arbetar cirka 100 medarbetare vilka utgörs av avdelningsfarmaceuter, kliniska farmaceuter, handläggare och chefapotekare. Majoriteten har sin placering på Sus i Lund och Malmö men flera kollegor finns även på lasaretten i Landskrona, Trelleborg och Ystad.
Landskrona Lasarett bedriver akut internmedicinsk vård och specialiserad planerad operationsvård med ett primärt upptagningsområde Landskrona - Svalöv.
Vi har förmånen att inte vara ett allt för stort sjukhus vilket vi kan utnyttja för att skapa nära och gränsöverskridande samarbeten.
Område läkemedel söker en avdelningsfarmaceut som ska vara placerad på Landskrona lasarett. Lasarettet har sedan många år kliniska farmaceuter och ser fram emot att även ta hjälp av en avdelningsfarmaceut.
Tjänsten är en deltidstjänst på 75 procent och du arbetar på de tre medicinavdelningarna som finns på lasarettet. Här arbetar även två kliniska farmaceuter som blir nära kollegor. Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
I rollen som avdelningsfarmaceut arbetar du med hantering och användning av läkemedel på vårdavdelningarna. Du arbetar i nära samarbete med sjuksköterskor, läkare och kliniska farmaceuter för att gemensamt driva och utveckla läkemedelsarbetet på avdelningarna.
Du arbetar bland annat med kunskapsstöd rörande läkemedel, skötsel av läkemedelsförråd, beställning av läkemedel, sortimentsstyrning och packning av hemgångsdoser. I allt arbete verkar du för en god läkemedelsekonomi.
Vidare arbetar du med läkemedelssäkerhetsfrågor genom exempelvis utbildning av vårdpersonal och framtagande av rutiner och instruktioner. När lasarettet inför läkemedelsautomater kommer du även att ansvara för skötsel av dessa. Det kan bli aktuellt med läkemedelsavstämningar så vi ser gärna sökande som på sikt också är intresserade av denna uppgift. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad receptarie alternativt legitimerad apotekare eller har minst likvärdig farmaceutisk utbildning och legitimation med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. För tjänsten krävs språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har goda kunskaper i engelska och arbetslivserfarenhet från apoteksverksamhet i Sverige. Godkänd kurs i extempore tillverkning och/eller klinikorienterad farmaci är meriterande.
Du som person värdesätter och värnar om ett gott samarbete mellan alla yrkesprofessioner samt har vana av att arbeta självständigt och ta initiativ. Du har förmåga att se hur arbetsflöden ska organiseras för att slutresultatet ska bli bra. Det är viktigt att du som person är flexibel och kan omprioritera när så behövs. Vidare ser du förbättringsmöjligheter i ditt dagliga arbete och har ett genuint intresse för utvecklingsarbete och kvalitetsfrågor. Du har även erfarenhet och vana av att kommunicera med vårdens olika företrädare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275228". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Kontakt
Enhetschef
Annika Särman annika.sarman@skane.se 072-593 90 18 Jobbnummer
9492174