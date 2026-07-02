Farmaceut till läkemedelsenheten
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser / Apotekarjobb / Gävle Visa alla apotekarjobb i Gävle
2026-07-02
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På läkemedelsenheten arbetar idag cirka 35 personer och majoriteten av oss är farmaceuter. Läkemedelsenhetens övergripande uppdrag är att verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och en optimal läkemedelshantering i hela vårdkedjan. Våra arbetsuppgifter innefattar klinisk farmaci, läkemedelskommittéarbete, patientsäkerhetsarbete och praktiska sjukhusapotekstjänster, såsom läkemedelsservice, produktion av slutenvårdsdos, avdelningsfarmaci samt tillverkning av cytostatika.
Vi söker nu ytterligare en kollega som vill jobba med oss och vi erbjuder dig ett intressant och omväxlande arbete där du blir en del av en arbetsgrupp med trevliga kollegor där vi lär av varandra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer främst att vara inom läkemedelsförsörjningen. Utifrån vårdens behov samt din kompetens och erfarenhet anpassar vi i dialog dina arbetsuppgifter.
Som farmaceut inom läkemedelsförsörjningen kan du bland annat att arbeta med
• läkemedelsservice
• produktion av slutenvårdsdos
• cytostatikatillverkning.
Hos oss får du
• introduktion anpassad efter dig och din erfarenhet
• möjlighet att utvecklas i din profession
• ett stimulerande och varierande arbete där du varje dag bidrar till en ökad patientsäkerhet i vården.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har stort intresse för att arbeta i vårdmiljö på sjukhuset i Gävle. Du har god samarbetsförmåga och kan på ett prestigelöst sätt arbeta i team samtidigt som du utan problem kan utföra arbetet självständigt. Du förväntas vara engagerad, serviceinriktad och tillsammans med övriga medarbetare bidra till att utveckla verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid rekryteringen.
I rollen som farmaceut ska du
• vara legitimerad receptarie eller apotekare
• ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Det är meriterande om du har beredningsbehörighet liksom om du har erfarenhet av arbete på sjukhusapotek.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: enligt överenskommelse.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser Kontakt
Karin Östling, apotekare karin.ostling@regiongavleborg.se 0703829187 Jobbnummer
9988247