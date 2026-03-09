Farmaceut till läkemedelsberedningen
2026-03-09
Verksamhetsområde Läkemedel och farmaci
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Region Uppsala bedriver sedan 2019 läkemedelsberedning i egen regi på Akademiska sjukhuset. Arbetet sker på Centrala beredningsenheten, CBE, och Radiofarmaceutiska beredningsenheten, RBE, båda belägna i ingång 100/101, i nya renrumslokaler speciellt byggda för ändamålet. På CBE bereder vi cytostatika och övriga aseptiska läkemedel till sjukhusets avdelningar. På RBE bereds radiofarmaka till avdelningen för Nuklearmedicin.
Läkemedelsberedningen är en enhet inom Akademiska sjukhusets sjukhusapoteksfunktion Läkemedel och farmaci. Inom Läkemedel och farmaci finns stor farmaceutisk kompetens fördelat på de olika verksamheterna inom avdelningen, såsom klinisk farmaci, avdelningsfarmaci, läkemedelsförsörjning, kliniska prövningar, kvalitetsgranskning mm.
Inom Läkemedelsberedningen arbetar i dagsläget ca 20 medarbetare (apotekare, receptarier och assistenter) med att tillhandahålla extemporeberedningar till våra patienter. Vi har nu möjlighet att erbjuda en tillsvidare tjänst, och söker dig som har ett stort intresse för läkemedelstillverkning och vill utvecklas tillsammans med oss.
Ditt uppdrag
Huvudsakliga arbetsuppgifter är extemporetillverkning, inklusive orderberedning och slutkontroll av cytostatika och övriga aseptiska beredningar. Tillverkning på CBE sker i B-klassad lokal i säkerhetsbänk i enlighet med gällande regelverk (GMP).
Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat gäng som kännetecknas av gott samarbete, hög kompetens, flexibilitet och ansvarstagande, med patientens bästa i fokus. Vi är en naturlig del av sjukhuset, och har en nära kontakt med beställande avdelningar och övriga farmaceuter inom vår organisation.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Leg. receptarie med beredningskompetens eller leg. apotekare. Erfarenhet av extemporetillverkning och god kunskap om GMP är meriterande.
Din kompetens
Vi vill att du som person är ansvarstagande, flexibel och engagerad, samt vill bidra till verksamhetens mål och utveckling. Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare på ett strukturerat sätt. Du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar. Du är lösningsorienterad och har patienten i fokus. Du har lätt för att samarbeta med arbetsgruppen samt med beställande avdelningar och du bidrar med positiv energi i gruppen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tillsvidare anställning med tillträde tidigast 2026-04-13 eller enligt överenskommelse. Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Heltid 40 timmar/vecka.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta rekryterande chef Petra Jancar, Avdelningschef Läkemedelsberedningen, petra.jancar@akademiska.se
.
Parisa Orodjlo, Bitr. avdelningschef Läkemedelsberedningen, parisa.orodjlo@akademiska.se
.
Fackliga representanter nås via växeln 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS384/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9784420