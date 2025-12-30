Farmaceut till Kronans Apotek Ronneby
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Farmaceut Kronans Apotek RonnebyVarmt välkommen till oss Ronneby, den natursköna pärlan i Blekinge! Här, omgiven av lummiga skogar, vackra skärgårdsvyer och den historiska Brunnsparken, hittar du vårt apotek vid Stora Coop. Nu söker vi en kollega som vill bli en del av vårt härliga gäng och bidra till en ännu bättre apoteksupplevelse för våra kunder!
Hos oss får du en varierad arbetsdag fylld med meningsfulla kundmöten, rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter. Du kommer också att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete och kvalitetsarbete, alltid med stöd av ditt fantastiska team! Vi är tre farmaceuter och en apotekstekniker som tillsammans skapar en varm, trivsam och professionell arbetsplats. Vi ser till att ha roligt på jobbet, stöttar varandra och brinner för att göra skillnad för våra kunder varje dag.
Varför ska du jobba med oss?
- Värme och gemenskapVi är ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra och har nära till skratt!
- Bra arbetstiderVi har öppet vardagar 09:00 - 18:00 och lördagar 10:00 - 15:00. Söndagar är lediga!
- Utvecklingsmöjligheter Vi stöttar din professionella utveckling och hjälper dig att växa i din roll!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
