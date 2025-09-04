Farmaceut till Kronans Apotek Kungsbacka Sjukhus
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Kungsbacka Visa alla apotekarjobb i Kungsbacka
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Farmaceut till Kronans Apotek Kungsbacka Sjukhus - Bli en del av vårt härliga team!
Vill du jobba på ett apotek där du får utvecklas, ta ansvar och verkligen göra skillnad för kunderna? Vi söker en engagerad farmaceut till vårt apotek vid Kungsbacka Sjukhus - en plats där vi tillsammans skapar kundupplevelser i världsklass.
Apoteket ligger i sjukhusbyggnaden i Kungsbacka med närhet till närakut och vårdcentral. Till apoteket är det gångavstånd från Kungsbacka centralstation, vilket är smidigt för den som pendlar kollektivt från exempelvis Göteborg. Vidare har vi ett tätt samarbete med Kronans Apotek i Fjärås och för den som gillar variation i vardagen finns möjligheten att förlägga en del av arbetstiden där! Du kommer arbeta tillsammans med ett härligt team bestående av tre farmaceuter samt en apotekstekniker som gemensamt tar stort ansvar för apoteket och skapar kundupplevelser i världsklass.
Hos oss blir din vardag varierad, med rådgivning och expediering av läkemedel, lagerhållning, kampanjarbete och kvalitetsarbete. Vi värdesätter samarbete, noggrannhet och teamkänsla och ser gärna att du bidrar till att bibehålla den positiva arbetsmiljön.
Apoteket är öppet 08-18 på vardagar och stängt på helger. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Oavsett om du är erfaren eller i början av din farmaceutkarriär ser vi fram emot att välkomna dig till apotekschef Joels team!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Joel på tel. 072-0503284.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
