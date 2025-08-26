Farmaceut till Kronans Apotek i Jönköping Munksjöstaden
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Jönköping Visa alla apotekarjobb i Jönköping
2025-08-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Jönköping
, Aneby
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige
Drömmer du om att bli en del av ett glatt team samtidigt som du får arbeta i en idyllisk studentstad? Då kan det vara just dig vi letar efter! Nu har du möjligheten att ansluta till vårt fantastiska apotek inom Kronans Apoteks värld - Kronans Apotek i Jönköping Munksjöstaden!
Jönköping är en idyllisk och charmig stad belägen vid Vättern, vilket ger närheten till båtliv och vacker natur. Jönköping en stad rik på kultur och puls och en livlig studentstad.
Här möts du av vårt härliga team där gemenskap och kunden är i fokus och stämningen är hög. Vår trivsel och sammanhållning återspeglas tydligt i våra medarbetarundersökningar, där vi ständigt rankas högt som en arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade.
Våra lokaler är rymliga och inbjudande och vi har förmånen att ha många lojala stamkunder som besöker oss dagligen. Hos oss får du inte bara en arbetsplats, utan en arbetsplats där du kan växa och trivas.
Det dagliga arbetet som farmaceut är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete, kvalité och utveckling. I rollen ingår även att skapa delaktighet inom apoteket och verkar för en god gruppdynamik.
So, what's in it for you?
- Jobba hos Sveriges största apoteksaktör Ja, det är faktiskt vi på Kronans Apotek sett till antal apotek! Vi har över 550 apotek från Skåne i syd till Lappland i norr, varav 45 av dessa apotek är entreprenörsdrivna med egna ägare.
- Skapa magi med oss Så här beskriver apotekschef Lena sitt ledarskap och teamet: "Vi utgör en energifylld arbetsgrupp där samarbetsviljan och arbetsglädjen är central. Som ledare strävar jag alltid efter att vara lyhörd för mina medarbetares behov, att vara flexibel och visa omtanke för var och en av mina medarbetare."
Din roll som farmaceut för Kronans Apotek i Jönköping munksjöstaden
Apoteket är öppet 09-18 på vardagar, 10-14 på lördagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på hel eller deltid och du välkomnas till apotekschef Lena Nordquists team. Önskad start 2026-01-31 eller enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Lena Nordquist på tel. 073-5246200
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9476190