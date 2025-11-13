Farmaceut till Kronans Apotek i Hornstull
2025-11-13
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Farmaceut till Kronans Apotek i Hornstull
Vill du arbeta på ett apotek med engagerade kollegor och kunder som verkligen uppskattar personlig service? Nu söker vi en farmaceut till vårt fina apotek i Hornstull, Stockholm, en plats där du får både utvecklas i din yrkesroll och vara en del av något riktigt trevligt!
Om apoteket
Kronans Apotek Hornstull ligger mitt i Hornstulls galleria, en modern och levande handelsplats på västra Södermalm. Här finns allt från caféer och restauranger till butiker, gym och matbutiker och tunnelbanan precis utanför dörren. Tack vare det centrala läget tar du dig enkelt hit med både kollektivtrafik, cykel eller till fots.
Vi är ett kompetent och härligt team bestående av tre farmaceuter (inklusive dig!) och tre kollegor inom egenvården. Tillsammans arbetar vi med stort engagemang och en vilja att ge våra kunder den bästa servicen. Våra kunder är blandade - många stammisar som känner oss väl, men också nya besökare varje dag som uppskattar vårt personliga bemötande och breda sortiment.
Om rollen
Som farmaceut hos oss får du en varierad vardag med fokus på rådgivning, recepthantering och kundkontakt. Du bidrar till att säkerställa en hög kvalitet i vårt arbete och hjälper kunder att göra trygga val för sin hälsa. Hos oss värdesätts dina idéer och initiativ - här finns goda utvecklingsmöjligheter, både inom rådgivning, teamledarskap och andra specialistområden inom Kronans Apotek.
Vi söker dig som
-
Är legitimerad farmaceut (receptarie eller apotekare).
-
Tycker om att möta människor och skapa goda kundrelationer.
-
Gillar att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö.
-
Vill utvecklas och vara del av ett företag som satsar på sina medarbetare
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till arbete med lagerhållning, kampanjer, kvalitetsarbete och utveckling. I rollen ingår även följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Expediera rätt läkemedel till varje kund och erbjuda professionell patientrådgivning samt bidra till en högkvalitativ kundupplevelse.
- Främja delaktighet och gott samarbete inom apoteket och tillsammans med kollegorna skapa en positiv gruppdynamik.
Varför välja oss?
Hos Kronans Apotek Hornstull får du det bästa av två världar - ett personligt och sammansvetsat team i ett centralt och pulserande läge. Här trivs både kunder och kollegor, och du får möjlighet att växa tillsammans med oss.
Apoteket har generösa öppettider - vardagar 10-20, lördagar 10-18 och söndagar 11-18 - vilket gör att vi kan erbjuda flexibla scheman som passar olika livssituationer.
Vi erbjuder en [tillsvidareanställning på heltid eller deltid, att vi hittar rätt kollega är det viktiga och du välkomnas till apotekschef Rima Mir Fakhraeis team. Önskad start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Rima Mir Fakhraei på 070-198 31 91
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9604269