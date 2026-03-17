Farmaceut till Kronans Apotek i Breared
2026-03-17
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra! Farmaceut till Kronans Apotek Breared, VarbergÄr du farmaceut och sugen på att jobba i ett härligt gäng där skratt, teamwork och kundfokus går hand i hand? Då kanske du är den vi letar efter!
Vårt apotek ligger i södra Varberg, granne med både stora Coop och Systembolaget. Vi är ett medelstort apotek som växer och har en jämn ström av kunder. Här jobbar du tillsammans med ett fantastiskt team, tre farmaceuter och två apotekstekniker, som verkligen bryr sig om både varandra och kunderna. Vi gillar att ta ansvar, hjälpas åt och samtidigt skapa kundupplevelser i toppklass.
Hos oss är trivsel och arbetsglädje A och O. Vi tror stenhårt på att glada medarbetare ger nöjda kunder, därför värnar vi om en familjär stämning där alla känner sig trygga och inkluderade. Vi har högt i tak, skämtar gärna (och ofta ) och strävar alltid efter att ha så roligt som möjligt på jobbet!
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete, kvalité och utveckling.
Kort sagt: här får du både skratta, variation och utvecklas i ett gäng som verkligen bryr sig om varandra
Apoteket är öppet 09:00-19:00 på vardagar, 10:00-15:00 på lördagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid/deltid med inledande provanställning och du välkomnas till apotekschef Carl Eliassons team. Start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål.
Intresserad?Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Stephanie Nielsen från Unionen, maila Stephanie.nielsen@kronansapotek.se
och facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/
