Farmaceut till Kronans Apotek, Ålidhem Centrum
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Umeå Visa alla apotekarjobb i Umeå
2026-07-03
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Välkommen till vår värld! 👑 Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra! 🌍🧡🚀
Farmaceut till Ålidhem Centrum – var med och forma vårt team!
Vi söker en driven och engagerad farmaceut till vårt apotek i Ålidhem Centrum!Området är studenttätt och levande, med både barnfamiljer, äldre och många internationella kunder – vilket gör varje kundmöte varierat och ger dig bland annat möjlighet att använda engelska i vardagen. 🌍
👩⚕️ Om rollen
Hos oss möter du främst receptkunder, men egenvården växer – här får du verkligen använda hela din yrkeskompetens.
Du blir en del av ett härligt team med två farmaceuter, en egenvårdsrådgivare, en säljare och mig, Amanda som din närmsta chef. Teamet är relativt nytt, vilket betyder att du får vara med från start och påverka hur vi utvecklas tillsammans. ✨
Arbetet är omväxlande och innefattar rådgivning, försäljning, lagerarbete, kampanjer och kvalitetsarbete. Det finns även möjlighet att ta extra ansvar, till exempel som LMA. 💪
🤝 Samarbete och kultur
Vi samarbetar nära med vårt systerapotek Renmarkstorget,där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet.Hos oss genomsyras vardagen av vår "Mår bra"-kultur – vi bryr oss lite mer 💚...både om varandra och om att du ska trivas och må bra på jobbet.
📋 I rollen ingår bland annat:
💬 Expediera läkemedel och ge rådgivning i världsklass
🤝 Bidra till samarbete och teamkänsla
🧴 Arbeta med egenvård, varuhantering och kvalitet
🕒 Praktisk information
Apoteket har öppet måndag–fredag kl. 9:00–18:00
Tillsvidareanställning på heltid eller deltid
Start enligt överenskommelse
💬 Så här beskriver apotekschef Amanda sitt ledarskap:
"Hos oss står välmående och gemenskap i fokus – vi mår bra tillsammans.Jag vill vara en närvarande och stöttande ledare som ger utrymme för återhämtning och möjlighet att påverka. Det bästa med mitt jobb är att se mina medarbetare utvecklas och ta nästa steg i sin karriär." 🌸
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan! 😊
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.seal
ternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.sesa
mt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
Lindhagensgatan 116 9tr (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Jobbnummer
9991519