Farmaceut till Karolinska Universitetssjukhuset
2026-02-05
Vi söker en nu engagerad farmaceut med beredningskompetens (receptarie eller apotekare) som vill bli en del av Radiofarmaciverksamheten.
Ta chansen att bli en del av en unik verksamhet med stimulerande och varierande arbetsuppgifter!
Du erbjuds
en arbetsplats på ett av Europas största och mest avancerade radiofarmacilaboratorier som är byggda för att tillgodose sjukvårdens och forskningens behov av radiofarmaka lång tid framöver
möjligheten att bli en del av ett härligt team med unik spetskompetens där vår gemensamma arbetsmiljö är mycket viktig.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
På Radiofarmaciverksamheten har vi en omfattande produktion och beredning av radioaktivt märkta sterila läkemedel för användning inom klinisk patientdiagnostik (PET och SPECT) och ett flertal forskningsområden. Radiofarmaciverksamheten har dessutom fått i uppdrag att tillgodose sjukhusets behov av genterapiläkemedel, ett arbete som nyligen initierats.
Vi består av en blandning av kompetenser såsom farmaceuter, kemister och ingenjörer som tillsammans arbetar med tillverkning, beredning, kvalitetskontroll, kvalitetssäkring (QA) och service av utrustning. Sammanlagt är vi ca 35 medarbetare. Du kommer att ingå i Produktionssektionen som är den del av verksamheten som ansvarar för de dagliga leveranserna av radiofarmaka till våra kunder i Region Stockholm.
Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta arbete med beredning av kortlivad radiofarmaka, beredning av genterapiläkemedel samt tillverkning av cyklotronbaserad radiofarmaka. Alla arbetsmoment sker i GMP miljö och renrum. Tillverkning och beredning syftar till att tillgodose det kliniska behovet hos Karolinska Universitetssjukhuset och ett flertal andra vårdgivare. I tjänsten kommer du även att arbeta med framtagning av rutiner samt vara delaktig i utrednings- och ändringsärenden. Du kommer också att vara involverad i materialhantering, metodutveckling samt i drift och underhåll av våra lokaler och utrustning.
Efterfrågan på våra radiofarmaka är stor på morgonen startar arbetsdagen tidigt klockan 6.00-14.30.
Vi söker dig som
är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
tar ansvar för sin uppgift och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar
är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du lägger ner stor vikt vid att leva upp till dessa. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad farmaceut med beredningskompetens
Erfarenhet av aseptisk läkemedelstillverkning och/eller beredning
Erfarenhet av GMP-reglerad laboratorieverksamhet
Goda kunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift
Meriterande:
God erfarenhet att arbeta med att skriva rutiner, avvikelser, planerade ändringar och förebyggande händelser
God kännedom om Radiofarmaci och dess verksamhet
Erfarenhet av kliniska prövningar
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska, ME Radiofarmaci Kontakt
Petra Gabric Toplican 0724-654934 Jobbnummer
9724393