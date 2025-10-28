Farmaceut till apotek i Karlshamn
2025-10-28
Är du legitimerad farmaceut och vill arbeta i en roll där du får göra verklig skillnad för människor varje dag? Just nu söker vi en farmaceut till ett apotek i Karlshamn. Tjänsten är ett uthyrningsuppdrag där du blir anställd av Adecco och arbetar hos vår kund.
Om rollen
Som farmaceut blir du en viktig del av apotekets verksamhet och bidrar till en högkvalitativ kundupplevelse. Du arbetar nära kunder och kollegor för att säkerställa patientsäkerhet, rådgivning och försäljning. I rollen ingår bland annat:
• Receptexpedition och patientsäker recepthantering
• Rådgivning inom egenvård och läkemedelsanvändning
• Att bidra till apotekets mål för kundnöjdhet, försäljning och kampanjer
• Att skapa en välkomnande miljö genom att hålla apoteket rent, snyggt och välfyllt
• Aktivt delta i kvalitetsarbete och utveckling
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Svensk legitimation som receptarie eller apotekare
• God kommunikativ förmåga på svenska
• Engagemang för service och patientsäkerhet
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och har ett genuint intresse för att hjälpa människor. Du har en positiv inställning och trivs i mötet med kunder. Som person är du samarbetsvillig, lösningsorienterad och flexibel i ditt arbetssätt. Du motiveras av att bidra till ett gott arbetsklimat och är samtidigt självgående när situationen kräver det.
Vi erbjuder
Du blir anställd av Adecco och får ta del av våra förmåner, kollektivavtal och utvecklingsmöjligheter. Uppdraget ger dig möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö där du får kombinera kundmöten, rådgivning och försäljning med professionell utveckling.
Det är stor möjlighet att du får en direktanställning hos kunden efter några månaders uthyrning hos Adecco.
KONTAKTINFORMATION
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringen i övrigt vänligen kontakta Sebastian Baard på sebastian.baard@adecco.se
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Sebastian Baard Jobbnummer
9577466