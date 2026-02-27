Farmaceut till apotek Hjärtat ica kvantum Södermalm
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt Apotek i hjärtat av Södermalm, beläget vid ICA Kvantum på Magnus Ladulåsgatan 40, i nära anslutning till Stockholm Södra station. Apoteket har ett attraktivt och lättillgängligt läge som skapar ett naturligt och jämnt kundflöde under hela dagen. Här möter vi både stamkunder från närområdet och kunder som besöker ICA Kvantum. Våra kunder är i olika åldrar och kundfokus är alltid i centrum - hos oss ska alla känna sig varmt välkomna.
Vi är ett härligt team som idag består av fyra farmaceuter och en apotekstekniker, och vi har en trivsam arbetsmiljö där både kunder och medarbetare trivs.
Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng.
Vi söker en farmaceut kollega, i början av sin karriär eller med tidigare erfarenhet.
För mig som chef är det viktigt att du är engagerad i ditt arbete och alltid strävar efter att ge våra kunder den bästa möjliga servicen. Du tar ett naturligt ansvar för dina arbetsuppgifter, är noggrann och kvalitetsmedveten i varje moment - från receptexpediering till rådgivning och egenvård.
Du är flexibel och lösningsfokuserad, ser möjligheter istället för hinder och vågar ta initiativ när det behövs. Du bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och är inte rädd för att komma med förbättringsförslag som stärker både arbetsflöden och kundupplevelse. Att ta ansvar för helheten är en självklarhet för dig.
I kundmötet är du professionell, lyhörd och trygg i din roll som farmaceut. Du skapar förtroende genom ett gott bemötande, tydlig kommunikation och individanpassad rådgivning. Du ser varje kund som unik och arbetar för att säkerställa en trygg och säker läkemedelsanvändning. Du har förmågan att kombinera hög farmaceutisk kompetens med servicekänsla och empati.
Du ser dig själv som en lagspelare oavsett roll och bidrar till en positiv arbetsmiljö där samarbete, respekt och arbetsglädje står i fokus. Du delar med dig av din kunskap och stöttar dina kollegor, samtidigt som du är öppen för att själv utvecklas och lära nytt.
Du kan vara i början av din karriär eller ha tidigare erfarenhet - det viktigaste är din inställning, ditt engagemang och din vilja att utvecklas.
Som chef är jag lyhörd och strävar efter att skapa en arbetsgrupp i harmoni där alla känner sig delaktiga och viktiga. Jag tror på ett öppet klimat där vi tillsammans bidrar med kunskap, engagemang och glädje - och där varje medarbetare tar ansvar för både sin egen och gruppens framgång.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller deltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Apotekets öppettider är kl. 8-20 på vardagar samt kl. 10-18 på lördagar och söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Rose KorkisRose.korkis@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
