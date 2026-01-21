Farmaceut Skåne Sommar 2026
2026-01-21
Är du legitimerad farmaceut och vill arbeta i ett område som kombinerar storstadspuls med den familjära apoteksvardagen? Vi söker nu farmaceuter till flera apotek i Skåne under sommarperioden v23-35.
Om uppdragen
Uppdragen finns på apotek runt om i Skåne, från större städer till mindre samhällen. Här möts du av engagerade kollegor, tydliga rutiner och apoteksmiljöer med fokus på samarbete och kvalitet.
Ditt uppdrag
Som konsult blir du en viktig del av apoteksteamet och arbetar med recepthantering, rådgivning och egenvård.
Vi söker dig som
• Är legitimerad apotekare eller receptarie.
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
Om Talangbron
På Talangbron brinner vi för att skapa rätt matchning mellan arbetsgivare och farmaceuter. Vi är specialister på rekrytering och bemanning inom farmaci och samarbetar med några av branschens mest välkända aktörer. Hos oss får du en trygg, flexibel och personlig lösning med din utveckling i fokus.
Vi erbjuder
• Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
• Stöd och vägledning genom hela processen.
• Ett nätverk av nya karriärmöjligheter inom farmaci.
• Resa/boende vid behov (vid längre avstånd)
Låter det intressant?
Låter det intressant?

Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig
