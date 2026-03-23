Farmaceut MWI Animal Health
Swevet AB / Apotekarjobb / Sjöbo Visa alla apotekarjobb i Sjöbo
2026-03-23
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swevet AB i Sjöbo
Övergripande beskrivning av tjänsten, syfte:
Förutsättningen för en effektiv produktion och läkemedelsförsäljning på MWI Animal Health är att apoteket fungerar rationellt och kostnadseffektivt. I tjänsten som legitimerad farmaceut (receptarie eller apotekare) på MWI Animal Health förväntas du arbeta med kunden i fokus för att bidra till en bättre hälsa för våra kunder samt verka för apotekets framgång som ambassadör för hela MWI Animal Health. Som farmaceut på MWI Animal Health har du övergripande ansvaret för att:
bemöta kunder på ett professionellt och kundorienterat sätt
vara uppdaterad på omvärldsförändringar kopplade till professions- och läkemedelsfrågor
arbeta mot enhetens uppsatta mål
föreslå nödvändiga åtgärder vid avvikelser
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Säkerställa kundbehovet och erbjuda kunden en lösning
Ta emot samt handlägga rekvisitioner/recept från webshop/telefon/övriga e-lösningar
Expediering av läkemedel på rekvisition samt recept till apotekets kunder
Utföra säker farmaceutisk kontroll och bedömning
Svara på läkemedelsfrågor i telefon/på mail
Bedöma egenvård och/eller hänvisa till sjukvård
Efter kundbehov ge rådgivning kring läkemedelsanvändning
Utvecklas i kunddialogen
Stötta kollegorna i mer komplexa farmaceutiska frågor
Ta emot reklamationer och kundsynpunkter samt registrera dessa
Registrera felexpeditioner och avvikelser
Vara uppdaterad på nya läkemedel
Vara uppdaterad på interna kampanjer
Stödja företagets ISO projekt och kvalitetscertifiering genom att arbeta i enlighet med dessa
Aktivt bidra med idéer och initiativ för att ständigt förbättra arbetssätt
Legitimerad apotekare eller legitimerad receptarie (krav på legitimation från Socialstyrelsen). Flytande svenska i skrift och tal. Utökade språkkunskaper inom engelska och andra nordiska språk är meriterande. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet från djurapotek. Övriga uppgifter och ansvarsområden som närmaste chef tilldelar rollen.
Grupp/avdelning:
Apoteket
Placeringsort:
Sjöbo
Rapporterar till:
Operations Manager
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad:
Heltid (100%)
Arbetstider:
07.00 - 17.00
Urval av ansökande sker löpande så tveka inte med att ansöka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: erik.ostberg@mwiah.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swevet AB
(org.nr 556621-5843), http://www.mwiah.se
Forskaregatan 1 D (visa karta
)
275 37 SJÖBO Kontakt
Operations Manager
Erik Östberg erik.ostberg@mwiah.se 0724008237 Jobbnummer
9813029