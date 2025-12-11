Farmaceut Apotek Hjärtat Öjebyn
2025-12-11
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - Regionchef Jenny berättar
Här är ett apotek med väldigt bra kundflöde och många härliga stammisar. Vi har ett gott och nära samarbete med hälsocentralen vilket underlättar det dagliga arbetet. Teamet består i dag av 5 medarbetare som alla är väldigt rutinerade och väl inarbetade i sina roller och känner apoteket och kunderna väl. På detta apotek jobbar man aktivt för att kunderna skall känna sig välkomna och vilja komma tillbaka, det blir därför många fina kundmöten varje dag. Då detta är ett mindre apotek så blir känslan av att man är ett team verkligen påtaglig, alla behövs för att apoteket skall utvecklas.
Apoteket ligger i Hällans Hälsocentral och har öppet måndag-fredag 8-17.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 26-01-31
Kontaktperson: Jenny Granlund, jenny.granlund@apotekhjartat.se
, 073-092 67 62
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Detta är ett heltidsjobb.

Apotek Hjärtat AB
943 35 ÖJEBYN
Apotek Hjärtat Öjebyn
