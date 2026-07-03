Farmaceut
Apoteket AB / Apotekarjobb / Degerfors Visa alla apotekarjobb i Degerfors
2026-07-03
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Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Vågen
Apoteket Vågen är ortens enda apotek – en viktig del av samhället och en naturlig mötesplats för våra kunder. Vi är ett sammansvetsat team med två medarbetare inom egenvård och två inom recept. Tillsammans med Apotek Kulan i Karlskoga bildar vi en apoteksgrupp där vi samarbetar nära och stöttar varandra över gränserna när det behövs.
Tjänsten blir ledig då en kollega går vidare till nya utvecklingsmöjligheter inom Apoteket – något vi är stolta över och som visar på våra karriärvägar. För dig som är intresserad av lagervård finns möjlighet att ta rollen som varuansvarig eller varför inte LMA?
Arbetstiderna för denna tjänst ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: vardagar 09.00-18.00, lördagar 09.00-13.00.
Unikt erbjudande - Karriär på Apoteket
Om du väljer att flytta till Degerfors kommun för att bidra till Apotekets vision och vara en del av vårt gäng vill vi hjälpa dig till en så bra start som möjligt i din kommande karriär hos oss.
För oss är detta paket ett steg i att stärka vår vision Ett liv i Hälsa. Med vårt paket - Karriär på Apoteket får du förutom ett bidrag för inflyttning till kommunen om 40 000 sek även en bonus om totalt 150 000 sek (50 000 sek/ år under 3 år) samt ett ytterligare tillägg om 5000 sek/månad under en 3-årsperiod.
Total ersättning (Karriär på Apoteket) är 370 000 sek vid anställning i 3 år.
Din roll
Våra farmaceuter arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. I din roll har du hand om rådgivning, receptexpedition och egenvård, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte.
Vad du kommer att göra hos oss:
Ge professionell rådgivning och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov].
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor – vi växer och utvecklas tillsammans.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel.
Du har erfarenhet av att arbeta med receptexpedition.
Du har ett varmt och professionellt bemötande där du ser varje kund.
Du samarbetar gärna och bidrar positivt till team.
Vi tror att du trivs i ett sammanhang där struktur och resultat går hand i hand.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar. Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården – alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet – så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev – frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8016879-2085016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532), https://jobb.apoteket.se
Medborgargatan 10 (visa karta
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693 30 DEGERFORS Arbetsplats
Apoteket Jobbnummer
9991495