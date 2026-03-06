Farmaceut
2026-03-06
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Stallsiken
I september 2026 öppnar ett helt nytt apotek i Stallsiken, ett expansivt och välbesökt handelsområde i Skövde med god tillgänglighet. Här får du chansen att vara med från allra första början och tillsammans med ditt team bygga upp både apoteket, arbetssätten och kulturen.
Att starta något nytt ger en unik möjlighet att forma samarbetet, kundmötet och energin i vardagen från grunden. Vi vill skapa en arbetsplats där vi stöttar varandra, delar kunskap och har nära till både engagemang och arbetsglädje.
Tillsammans bygger vi ett apotek som är välkomnande, tryggt och professionellt - där kunderna möts av omtanke, kvalitet och rådgivning de kan lita på. Här skapar vi något nytt, med driv, omtanke och stark laganda i centrum.
Arbetstiderna för denna tjänst ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: vardagar 09-19, lördag 10-17, söndag 11-16.
Din roll
Våra farmaceuter arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. Du arbetar med rådgivning, receptexpedition och egenvård, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte.
Vad du kommer att göra hos oss:
Ge professionell rådgivning och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov.
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor - vi växer och utvecklas tillsammans.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel. Oavsett om du är nyexaminerad eller erfaren farmaceut är du varmt välkommen att söka till oss, särskilt om du lockas av tanken på att vara med och starta något nytt tillsammans med andra.
Du har ett varmt och professionellt bemötande där du ser varje kund
Du samarbetar gärna och bidrar positivt till team
Vi tror att du trivs i ett sammanhang där struktur och resultat går hand i hand
Du tar ansvar i det dagliga arbetet och bidrar till att skapa en trygg, lärande och professionell apoteksmiljö.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar. Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7341804-1877784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532), https://jobb.apoteket.se
Jonstorpsgatan 5 (visa karta
)
541 66 SKÖVDE Arbetsplats
Apoteket Jobbnummer
9781060