Farmaceut
Apoteket AB / Apotekarjobb / Eskilstuna Visa alla apotekarjobb i Eskilstuna
2025-10-10
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apoteket AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Köping
, Flen
eller i hela Sverige
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket e-handel Eskilstuna
Här på Apotekets e-handel i Eskilstuna kommer du tillhöra vår e-handelsavdelning som hanterar våra kunders beställningar i våra digitala kanaler. Här blir du en del av en verksamhet som andas innovation, nytänk och där vi aktivt arbetar för implementation av automation i våra processer.
Arbetet utförs på plats i Eskilstuna och du erbjuds ett flexibelt schema anpassat efter dina och verksamhetens behov. Arbetstiderna för denna tjänst ligger inom ramen för e-handelns öppettider: vardagar 06-22, lördagar stängt, söndagar 08-19.
Din rollVåra farmaceuter arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll bidrar du till att säkerställa god patientsäkerhet och hög kvalitet.
Som farmaceut har du hand om helhetskontroll av läkemedelsordrar som inkommer via våra digitala kanaler och hantering av uppgifter som berör utredning av avvikelser. Du ger även läkemedelsrådgivning via vår digitala support.
Vad du kommer göra hos oss: Genomföra helhetskontroll av inkommande läkemedelsordrar.
Genomföra utredningar och föreslå alternativ vid kundbeställningar.
Ge läkemedelsrådgivning via digital support.
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor - vi växer och utvecklas tillsammans.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen.
Stärka teamet genom att dela med dig av kunskap och erfarenheter.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel.
Du är en erfaren farmaceut eller så har du nyligen tagit din examen - oavsett var du befinner dig i din karriär tror vi på styrkan i ett team med olika bakgrund och erfarenhet.
Du är noggrann i ditt arbete och säkerställer att inga detaljer missas.
Du har ett varmt och professionellt bemötande där du ser varje kund.
Du samarbetar gärna och bidrar positivt till team.
Du är trygg och lösningsfokuserad i vardagen.
Vi tror att du trivs i ett sammanhang där struktur och resultat går hand i hand.
Vi erbjuder... Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Om oss
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532) Arbetsplats
Apoteket Jobbnummer
9550873