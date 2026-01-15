Farmaceut - Licensläkemedelshandläggare
Om AtrimusRx
AtrimusRx AB är ett svenskt läkemedelsföretag med tillstånd för partihandel och apoteksverksamhet. Bolaget arbetar med anskaffning och distribution av licensläkemedel till apotek, vårdgivare och hälso- och sjukvård i Sverige, med särskilt fokus på situationer som rör läkemedelsbrist och restnoterade läkemedel.
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med internationella leverantörer och tillverkare och omfattar hantering av läkemedel i enlighet med gällande lagstiftning och regulatoriska krav. Arbetet präglas av höga krav på kvalitet, spårbarhet, leveransprecision och regelefterlevnad.
AtrimusRx har sin verksamhet i Sollentuna och arbetar dagligen med läkemedelsförsörjning i situationer där tillgänglighet, korrekt hantering och tidskritiska beslut är avgörande.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Tjänsten innebär arbete i en verksamhet med kontinuerligt högt tempo och hög ärendevolym. Handläggning av licensläkemedel sker ofta under tidspress och kräver korrekt bedömning av tillgänglighet, ledtider och alternativa lösningar.
Rollen omfattar ansvar för flera parallella processer med löpande inflöde av ärenden, där korrekt prioritering, beslutsfattande och leveransprecision är avgörande. Arbetet sker inom tydliga regulatoriska ramar och ställer höga krav på struktur, noggrannhet och självständigt ansvarstagande.
Arbetsuppgifter och ansvar
Anskaffning och import av licensläkemedel
Självständig handläggning av licensärenden, från förfrågan till leverans
Löpande kontakt med apotek, förskrivare och vårdgivare
Kommunikation och uppföljning mot utländska leverantörer och tillverkare
Bedömning av tillgänglighet, ledtider och alternativa lösningar
Hantering av frågor avseende kvalitet, dokumentation och leverans
Övriga administrativa arbetsuppgifter förekommer.
Vi erbjuder dig omväxlande arbetsuppgifter och ständigt nya utmaningar på ett företag i stark utveckling. Tjänsten är placerad i Sollentuna, Stockholm.
Anställningsvillkor
Heltidsanställning. 40 timmar/vecka.
Fast arbetstid 8:00-17:00
Distansarbete är ej aktuell.
Löneintervallet är mellan 30-35 tkr/månad.
Utdrag från belastningsregister kommer att begäras.Kvalifikationer
Du har högskoleexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng med inriktning mot receptarie/apotekare. Du har minst ett års erfarenhet av liknande befattning eller från apotek eller läkemedelsbranschen.
Som person är du noggrann, självständig, drivande och har förmåga att se helheten. Du är lösningsorienterad samt kommunikativ och vill vara med och utveckla AtrimusRxs tjänster och service mot svenska apotek och förskrivare.
Ansökningsförfarande
Ansökan sker via länken som är kopplad till ansökningsknappen. I samband med ansökan genomförs ett första test. Kandidater som går vidare i processen genomför därefter ett andra test, enligt instruktion som skickas via e-post.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringskonsulter och liknande. Så ansöker du
