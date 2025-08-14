Färdtjänsthandläggare vik, Solna stad
Är du vår nya färdtjänsthandläggare? Vikariat med möjlighet att göra skillnad!
Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning.
På avdelningen för myndighetsutövning arbetar idag en färdtjänsthandläggare och vi söker nu en vikarie under kommande föräldraledighet. Hos får du möjlighet att arbeta i en stabil organisation med ett meningsfullt uppdrag och stöd från chef och kollegor.
Vad innebär arbetet?
Som färdtjänsthandläggare arbetar du huvudsakligen med att utreda behov enligt lagen om färdtjänst (1997:736). Du har kontakt med sökande, anhöriga och andra aktörer, vilket kräver god kommunikation och ett professionellt bemötande.
Arbetet innebär att
- ta emot och handlägga ansökningar om färdtjänst
- utreda behov och dokumentera enligt gällande regelverk
- samarbeta med Färdtjänsten, andra myndigheter och interna funktioner
- hålla dig uppdaterad om lagstiftning och gällande regelverk.
Du arbetar självständigt med stöd från chef.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
- har högskoleutbildning så som socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- är strukturerad, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga
- har god utredningsmetodik, är van att dokumentera och har god administrativ förmåga
- uttrycker dig väl i svenska, både muntligt och skriftligt
- har god kunskap om tillämplig lagstiftning
- är van och trygg med att arbeta självständigt.
Det är meriterande om du:
- har erfarenhet av färdtjänsthandläggning, myndighetsutövning eller liknande handläggning
- har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning
- tidigare har arbetat i Färdtjänstportalen Soft.
Rollen som färdtjänsthandläggare kräver att du är serviceinriktad, flexibel och noggrann samtidigt som du ger ett bra bemötande och är tydlig i din kommunikation. Du kommer att ha hela ansvaret för färdtjänsthandläggningen, vilket ställer krav på självständighet, struktur och trygghet i handläggarrollen. Du behöver ta ansvar för dina arbetsuppgifter och kunna planera arbetet väl. Det finns ett upparbetat arbetssätt som du kommer att fortsätta förvalta och vid behov utveckla.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värderar livs- och yrkeserfarenhet högt.
Vårt erbjudande
- Våra lokaler finns i Solna stadshus, centralt beläget och nära allmänna kommunikationsmedel.
- Vi tillämpar individuell lönesättning och har friskvårdsbidrag.
- Tillgång till gym finns.
- Flexibel arbetstid och viss möjlighet till hemarbete.
- Ett omväxlande och meningsfullt arbete.
- Stöd från chef och kollegor.
Mer information om ansökan
Tjänsten är tidsbegränsad under ett år med tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden är 100 %. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till biträdande avdelningschef Sandra Schytzer på sandra.schytzer@solna.se
Varmt välkommen med din ansökan senast den 25 augusti 2025. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan!
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
