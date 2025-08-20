Färdtjänsthandläggare Region Kronoberg
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-08-20
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt i Växjö
, Alvesta
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning inom Region Kronoberg. Vårt uppdrag är att bidra till goda resmöjligheter i länet genom att erbjuda en väl fungerande allmän kollektivtrafik samt särskild kollektivtrafik för de kommuner som gett oss i uppdrag att upphandla/utföra färdtjänst och skolresor.
Länstrafiken utför över 10 miljoner resor om året inom den allmänna kollektivtrafiken och vårt övergripande mål är att vi ska få fler och nöjdare kunder.
Vi söker nu en färdtjänsthandläggare och tjänsten är placerad på Nygatan 20 i centrala Växjö.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med kvalificerad handläggning. Som färdtjänsthandläggare består dina arbetsuppgifter i att utreda och fatta beslut i enlighet med lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst.
Anställningen innebär renodlade juridiska arbetsuppgifter där du arbetar i samarbete med kollegor och avdelningschefen. På färdtjänstavdelningen arbetar handläggare med stor kompetens vilket innebär att det är en mycket stimulerande miljö att arbeta och utvecklas i.
Som handläggare ingår det att hålla sig uppdaterad och informerad om frågor som rör aktuella rättsområdena. Vidare sätter Länstrafiken i Region Kronoberg stor vikt vid ett korrekt bemötande.Kvalifikationer
Du har en juridisk utbildning, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är särskilt meriterande om du har kunskaper inom lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst eller arbetat som handläggare inom annan lagstiftning.
Det är viktigt att du har en god analytisk förmåga, är resultatorienterad och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har lätt för att samarbeta, har ett gott omdöme, är noggrann, framåt och engagerad samt har förmågan att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är bekväm med att hantera obekväma beslut.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 533/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt Kontakt
Avdelningschef
Stefan Lovstedt stefan.lovstedt@kronoberg.se 0470-58 69 29 Jobbnummer
9468178