Färdtjänsthandläggare
Linköpings kommun / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi ser till att stadsplanera så att många värden tas till vara: näringsliv och kultur, trafik och miljö. Nu och i framtiden. Tillsammans utvecklar vi en attraktiv, spännande och hållbar stad.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny medarbetare till vårt team med huvuduppdrag som färdtjänsthandläggare. Arbetet är till stor del självständigt och du fattar beslut och handlägger ärenden enligt gällande lagstiftning. Som handläggare bollar du komplexa ärenden med dina kollegor och chef.
Arbetsuppgifterna innefattar att utreda, bedöma och fatta beslut gällande färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och mobilitetsstöd. Du har kontakt med rättsliga instanser, skriver yttranden och överklaganden. I uppdraget ingår även att informera, stödja och vägleda medborgare både via telefonkontakt men även vid exempelvis besök på äldreboenden eller frivilliga organisationer. Det kan även innebära kontakter med andra viktiga parter som exempelvis läkare, arbetsterapeut eller god man. Du arbetar aktivt med kvalitetsfrågor och bidrar till att utveckla verksamheten både enskilt och tillsammans med dina kollegor.
Din arbetsplats
Stadsmiljövdelningen är en del av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, vi bedriver en spännande verksamhet där man får se allt som händer i Linköpings kommun!
Tjänsten är placerad på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadsmiljöavdelningen. På Stadmiljöavdelningen tillhör du gruppen särskild kollektivtrafik på Supportenheten där även gruppen avdelningsstöd finns med avdelningens objektspecialist, driftsupport och administratörer. Du kommer ingå i en grupp på fem medarbetare som arbetar som handläggare och leds av en gruppchef. Nu behöver vi förstärka oss och söker därför en ny kollega till teamet!
Vi sitter i nybyggda lokaler i Ebbepark och arbetar aktivitetsbaserat, det finns goda möjligheter till både enskilt arbete och kreativa möten. Arbetstiderna är förlagda till helgfri vardag med förtroendearbetstid. Arbetstiderna är 8-17. Det finns möjlighet till att arbeta på distans 1-2 dagar i veckan när arbetet tillåter.
Du som söker
Som färdtjänsthandläggare har du högskoleutbildning inom socialt arbete, hälso- och sjukvårdsområdet eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Exempel på yrkesbefattningar skulle kunna vara arbetsterapeut, fysioterapeut, socionom eller sjuksköterska. Erfarenhet från myndighetsutövning samt kunskaper inom förvaltningsrätt bedöms som meriterande.
Arbetet kräver goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift eftersom du kommer att ha många kontakter med olika interna och externa aktörer, samt hantera komplex skriftlig information.
Vi söker dig som har lätt för att arbeta självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du planerar och prioriterar dem på ett effektivt sätt samtidigt som du är noggrann och medveten om kvalitetsstandard och mål. Du har en god språklig förmåga, du tar till dig information och har förmåga att producera egna dokument av hög kvalitet. Likväl som du trivs i att vara självgående trivs du med att samarbeta med ditt team. Du har intresse och förmåga att hjälpa andra och är tillmötesgående i ditt bemötande.
I denna rekrytering använder vi oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidaretjänst
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17518
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Facklig företrädare, SACO
Per-Arne Friberg Per-Arne.Friberg@linkoping.se +4613206563 Jobbnummer
9979851