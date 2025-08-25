Färdtjänst Taxiförare i Katrineholm

SAM Resor AB / Fordonsförarjobb / Katrineholm
2025-08-25


Hej vi söker chaufförer som skall köra med oss nya avtalet i Sörmland för Färdtjänst och Sjukresor i Katrineholm med vårt bolag Sam Resor AB lönen är enligt Taxi kollektivavtal.
Krav: Taxiförarlegitimation ni som inte har ansök inte tack.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Bara via mail ansökningar
E-post: marvin_robin@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SAM Resor AB (org.nr 559048-1346)
Västra Fredsgatan 9 (visa karta)
641 39  KATRINEHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9475229

