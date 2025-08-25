Färdtjänst Taxiförare i Katrineholm
SAM Resor AB / Fordonsförarjobb / Katrineholm Visa alla fordonsförarjobb i Katrineholm
2025-08-25
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SAM Resor AB i Katrineholm
Hej vi söker chaufförer som skall köra med oss nya avtalet i Sörmland för Färdtjänst och Sjukresor i Katrineholm med vårt bolag Sam Resor AB lönen är enligt Taxi kollektivavtal.
Krav: Taxiförarlegitimation ni som inte har ansök inte tack.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Bara via mail ansökningar
E-post: marvin_robin@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SAM Resor AB
(org.nr 559048-1346)
Västra Fredsgatan 9 (visa karta
)
641 39 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9475229