Färdtjänst, Sjukresor- Ljungby
2026-01-30
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Vi söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad en till vårt team av taxiförare!Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som förare kommer du att köra våra Sjuk och färdtjänstkunder tryggt och säkert till sina destinationer. Du är vårt ansikte utåt och bidrar till en positiv kundupplevelse.
Vi söker dig som:
• Har giltigt taxiförarkort
Körkort för manuell bil
• Är flexibel och har god tidsplanering
• Har god kännedom om närområdet
• Har en positiv inställning och bra servicekänsla
Vi erbjuder:
• Ett dynamiskt arbetsschema
• Möjlighet till goda Utvecklingsmöjligheter.
• Möjlighet till fortsatt arbete.
• En vänlig och professionell arbetsmiljö
Tjänsten tillsätts omgående.
Har du en passion för att köra bil och möta människor Skicka din ansökan till info@omnicab.se
snarast möjligt.
Välkommen till vårt team!
Ljungby Buss & Taxiservice AB - Vi kör för dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: ekonomi@ljungby-buss-taxi.se
