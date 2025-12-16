Fantastiska Sommarjobb på Kolmården
Som medarbetare på Kolmårdens Djurpark har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning! Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för drygt en halv miljon barn och vuxna varje år.
Nu söker vi efter nya stjärnor till våra olika tjänster till säsongen 2026 och letar efter dig som trivs i rampljuset, brinner för gästmötet och alltid vill överträffa våra gästers förväntningar.
Inom detta område har vi många olika roller.
Som attraktionsvärd jobbar du med att spänna bälten i Wildfire, köra Skalmans luftballonger eller manövrera någon av våra andra attraktioner.
Som butik- och spelvärd arbetar du med försäljning av butiksvaror och attraktionsfoton i någon av våra butik- eller fotoenheter och peppar och coachar våra gäster i våra femkampsspel eller lyckohjul.
Arbetar du som parkfoodvärd arbetar du i någon eller några av våra matenheter, caféer och kiosker där du är en viktig del i att leverera mat- och snacksupplevelser i världsklass till våra gäster.
Vill du vara den första personen som gästerna möter och se till att de får ett härligt avslut på besöket? Då är rollen som entrévärd kanske något för dig.
Vill du hjälpa våra gäster både inför och efter deras besök - via mejl och på plats - då är gästservicevärd perfekt för dig
Som lagermedarbetare och kostymförrådsvärd arbetar centralt från lagret med fokus på att förse parkens enheter med varor, vilket innefattar allt från korv och mjukglass till godis och nallar. På lagret arbetar du även med varumottagning och du ser alltid till att lagret hålls rent och fräscht. B-körkort är ett krav men du behöver inte tidigare ha jobbat på lager och truckkort är inget krav.
Gillar du att hålla rent och fräscht och ordning och reda har vi även en roll som parkvårdare där du får städa i parken och se till att gästerna får en fin park att besöka.
Mer information om vad dessa olika tjänster innebär får du om du går vidare i vår rekryteringsprocess. Oavsett vilken tjänst du lockas av, brinner du lika mycket för att skapa magiska upplevelser som vi gör, så vill vi träffa dig!
Nyttig information om våra tjänster
Tjänsterna är en säsongsanställning och sträcker sig från 22 mars till 20 september, med varierande starter och slut.
Vissa tjänster löper under hela säsongen och vissa tjänster löper enbart under högsäsong. Arbetstider varierar beroende på låg- eller högsäsong och är anpassade efter verksamhetens öppettider där arbetet är förlagt både dagtid, kvällar samt helger. Kollektivavtal för samtliga tjänster är Hotell- och restaurangavtalet. Vi erbjuder inga personalboenden.
Under sommarmånaderna när många andra är lediga har vi som mest gäster hos oss, därför förväntar vi oss att du som söker både vill och kan jobba under dessa månader. Du kan kommunicera på svenska. För att trivas hos oss, oavsett tjänst, behöver du även ha grundläggande kunskaper i engelska, både kunna prata samt förstå, för att kunna leverera service i världsklass även till våra internationella gäster.
När sommarmånaderna är över och mörkret faller sig på erbjuder Kolmården en unik upplevelse för gästerna under vår mysrysliga Halloweensäsong och förtrollande Sagojul, där det finns möjlighet till förlängning från sommarsäsongen.
Varför ska du jobba med just oss?
Service i världsklass varje gång är en utmaning. Det kan vara stressigt, tufft och tålamodsprövande, det vet vi. Men vi vet också att när vi förstår att vi kan skapa magi i människors vardag och samtidigt få vänner för livet- då är det världens roligaste jobb! Är du redo att anta denna utmaning så kommer du få en helt oförglömlig sommar, det kan vi lova.
Vi tror stenhårt på att om vi har roligt på jobbet kommer det att synas i allt vi gör- därför har vi under säsong fokus på personalaktiviteter som exempelvis kickoff fotbollsturneringar, våra gedigna serviceutbildningar och mycket annat kul!
Ansök snabbt och enkelt utan CV och personligt brev!
På Kolmården vill vi vara med och bygga CV, därför har vi tagit bort kravet på CV för dessa tjänster och använder oss av urvalsfrågor. Går du vidare i processen väntar Parks and Resorts Servicetest som nästa steg.
Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida Jobba hos oss - Parks and Resorts, ej via e-post.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Med utsikt över Bråviken ligger Kolmårdens djurpark, en plats fylld av upplevelser för alla åldrar, från berg- och dalbanor och Bamses Värld till spa och konferensmöjligheter på fantastiska Vildmarkshotellet. Och framför allt: Nordens största djurpark. Djurparken fungerar som utbildningsresurs för Sveriges skolor och är medlem i Svenska Djurparksföreningen och internationella branschorganisationerna EAZA, WAZA och IUCN.
Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
