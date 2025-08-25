Fantastisk undersköterska till Sveriges mest moderna vårdcentral!
Hälsa Hemma Sverige AB / Undersköterskejobb / Mölndal Visa alla undersköterskejobb i Mölndal
2025-08-25
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hälsa Hemma Sverige AB i Mölndal
, Göteborg
, Kungsbacka
, Malmö
, Solna
eller i hela Sverige
Hälsa Hemma är en ny innovativ vårdcentral som kombinerar hembesök med digitala möten. Våra ledord: Digifysisk vård på riktigt! Vi får dagligen beröm från våra patienter för vårt sätt att arbeta, och nu söker vi dig som är undersköterska och vill jobba på Sveriges kanske mest uppskattade vårdcentral.
Vi är en vårdcentral med hembesök och app - som tar ett totalansvar för patientens samtliga behov i primärvården.
Vården på Hälsa Hemma drivs dels genom digitala besök i vår mobilapp genom text- och video, och dels genom hembesök. Vårdcentralen ligger Ekenleden 15, i närheten av IKEA Kållered.
Din arbetsmiljö är av största vikt för oss. Hos oss har du ett flexibelt och varierat arbete där du arbetar både i vår egenutvecklade digitala plattform som tagits fram av oss som arbetar inom vården, men också med hembesök hos våra patienter. I plattformen kan du hålla kontakt med våra patienter, och samtidigt diskutera patientärenden på ett säkert sätt med dina kollegor. Systemet hjälper dig att organisera din arbetsdag på ett lustfyllt sätt, och pratar även med andra system automatiskt, vilket minskar risken för dubbeldokumentation.
För denna tjänst krävs följande:
Du ska vara utbildad undersköterska.
Du ska ha körkort för personbil.
Du ska kunna formulera dig väl i text i det svenska språket
Då du kommer arbeta delvis med digitala besök, bör du känna dig bekväm med tekniska hjälpmedel, även om du främst kommer arbeta med hembesök. Du är serviceminded och nyfiken på nya sätt att arbeta på, samtidigt som du är utåtriktad, och har lätt för att samarbeta. Du kommer bli upplärd av dina kollegor, men arbetet kommer vara självständigt då du ofta är hemma hos patienter. Vi ser gärna att du har god stickvana, då blodprover är en vanligt förekommande uppgift. Vi drivs av att erbjuda bästa möjliga vård samtidigt som vi har roligt tillsammans. Vi ser fram emot att berätta mer om oss själva och hur vi arbetar - men framförallt att lära känna dig!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Så sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsa Hemma Sverige AB
(org.nr 559211-6890), https://halsahemma.se
Ekenleden 15A (visa karta
)
428 36 KÅLLERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälsa Hemma Göteborg Kontakt
Operativ chef
Niels Eék niels.eek@halsahemma.com 0700822651 Jobbnummer
9475047